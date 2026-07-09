Surat kabar "Marca" memuji Mohamed Wahbi, pelatih tim nasional Maroko, beberapa jam menjelang pertandingan melawan Prancis di perempat final Piala Dunia 2026.

Dalam laporannya, surat kabar tersebut mengungkap perjalanan karier Mohamed Wahbi, serta transformasi menakjubkannya dari seorang guru pendidikan jasmani menjadi pelatih yang diakui kehebatannya di kancah internasional.

Mohamed Wahbi tidak menempuh jalur karier tradisional yang biasanya menjadi syarat untuk melatih tim nasional di Piala Dunia. Dia bukan mantan pemain sepak bola, dan kariernya tidak dibangun atas dasar meraih gelar di level tertinggi. Dia menghabiskan separuh hidupnya sebagai guru pendidikan jasmani, di mana dia mengajar anak-anak berusia antara enam hingga dua belas tahun di sebuah sekolah di Brussel.

Setelah jam pelajaran berakhir, ia berpindah dari ruang kelas ke lapangan latihan untuk melanjutkan pekerjaan yang sama.

Begitulah awal kisah Wahbi, pria yang akan memimpin Maroko menghadapi Prancis dalam perebutan tiket ke semifinal Piala Dunia.

Ia lahir 49 tahun yang lalu di Brussel, dari keluarga Maroko, dan menemukan kecintaannya pada sepak bola sejak kecil, saat menyaksikan Piala Dunia 1986 di mana timnas Maroko (As-Sawad al-Atlas) mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya. Tim itu membangkitkan rasa kebanggaan yang tak pernah pudar dalam dirinya, meskipun seluruh perjalanan pribadi dan kariernya berlangsung di Belgia.

Dari Ruang Kelas ke Bangku Cadangan Piala Dunia

Ia memulai karier kepelatihannya di klub Maccabi Brussels saat usianya baru 21 tahun. Awalnya kariernya berjalan tenang, namun berubah drastis pada tahun 2003 ketika ia menerima tawaran dari klub Anderlecht.

Ia bergabung dengan klub tersebut untuk melatih tim U-9 di Neerbeek, dan menghabiskan 17 tahun di sana. Ia naik pangkat secara bertahap hingga menjadi salah satu pelatih paling dihormati di akademi tersebut, bahkan pernah menjabat sebagai asisten pelatih tim utama dalam beberapa kesempatan.

Beberapa talenta terbaik dalam sepak bola Belgia selama dua dekade terakhir telah dilatih di bawah bimbingannya... Lukaku, Tielemans, Doku, Lukebakio... mereka semua tumbuh dengan metode pelatihannya.

Remco Evenpool yang masih muda juga pernah dilatih di bawah bimbingannya, sebelum akhirnya meninggalkan sepak bola untuk menjadi salah satu pembalap sepeda terbaik di dunia. Wahbi berkata: “Remco bersama kami di Anderlecht hingga tim U-19.”

Dia melanjutkan: “Saat saya berada di Akademi Pemuda Anderlecht, kami menyadari bahwa para pemain yang berhasil masuk ke tim utama adalah mereka yang telah lulus SMA. Namun saat ini, permainan ini sangat terstruktur. Para pemain membutuhkan disiplin, dan pendidikan sangat membantu mereka dalam hal ini.”

Panggilan yang Mengubah Hidup Wahbi

Tak lama setelah ia menghabiskan waktu di Arab Saudi bersama Yannick Ferreira di klub Al-Fateh, datanglah panggilan yang mengubah kariernya. Pada tahun 2022, Ketua Federasi Sepak Bola Maroko, Fawzi Lakjaâ, memutuskan untuk menugaskannya melatih tim nasional U-20.

Ia telah mengamati dengan cermat kinerjanya di Belgia, dan yakin bahwa ia adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan proyek yang telah digarap federasi selama bertahun-tahun.

Hanya dalam waktu tiga tahun, ia membangun tim muda dan kompetitif dengan identitas yang khas, yang berhasil menjuarai Piala Dunia U-20 setelah mengalahkan Argentina di pertandingan final.

Setelah kepergian Walid Regragui, muncullah peluang baru bagi Louhbi... Langkah ini terbilang mengejutkan. Ia adalah pelatih yang hampir tidak dikenal publik, tidak memiliki pengalaman memimpin tim nasional senior, dan ditunjuk hanya beberapa bulan sebelum Piala Dunia dimulai, namun Federasi Sepak Bola Maroko tidak ragu, dan hasilnya membuktikan bahwa keputusan tersebut tepat.

Dengan rata-rata usia tidak lebih dari 26,4 tahun, tim nasional Maroko merupakan tim termuda ketiga di turnamen ini, sekaligus salah satu tim dengan performa terbaik.

Wahbi mengatakan: “Para pemain muda sering dikritik karena tidak mendengarkan nasihat para pemain yang lebih senior, dan lebih memilih gaya bermain mereka sendiri. Namun, di tim ini, situasinya sangat berbeda. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian arahan staf pelatih dan para pemain berpengalaman. Saling menghormati yang besar terjalin di antara mereka.” Perubahan pola pikir ini merupakan gambaran yang paling tepat mengenai kepribadian Mohamed Wahbi. Dan kini, tujuan mereka berikutnya adalah Prancis.