Dari Ronaldo hingga Balogun: Skandal “Pasal 27” yang diciptakan oleh Infantino memicu gempuran di Piala Dunia

Dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memicu kontroversi luas, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) hari ini, Minggu, mencabut skorsing terhadap penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, kurang dari dua hari menjelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia antara Amerika Serikat dan Belgia, dengan mengacu pada Pasal 27 Peraturan Disiplin.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan di situs web FIFA disebutkan: “Sesuai Pasal 27, penerapan skorsing otomatis satu pertandingan yang dijatuhkan kepada pemain Amerika Serikat Folarin Balogun ditangguhkan selama satu tahun sebagai masa percobaan,” tanpa memberikan rincian lebih lanjut mengenai alasan yang mendorong Komite Disiplin untuk mengambil keputusan luar biasa ini.

Pemain Monaco tersebut diusir dari pertandingan babak 32 besar melawan Bosnia dan Herzegovina (2-0) akibat tekel keras terhadap tumit bek Tarik Mehrić, dan seharusnya absen dalam laga melawan Belgia akibat kartu merah tersebut.

Segera setelah keputusan tersebut dikeluarkan, Presiden AS Donald Trump mengucapkan terima kasih kepada FIFA melalui platform “Truth Social”-nya, dengan mengatakan bahwa federasi sepak bola internasional tersebut “telah melakukan hal yang benar dan memperbaiki kesalahan besar”, meskipun kartu merah yang diterima Balugon tidak kontroversial dari segi wasit.

Pasal 27 dari Peraturan Disiplin, yang edisi terbarunya diterbitkan pada tahun 2025, menyatakan bahwa “tindakan disiplin” dapat ditangguhkan "secara keseluruhan atau sebagian" dengan memberlakukan "masa percobaan antara satu hingga empat tahun bagi pihak yang dikenai sanksi", tanpa menentukan kondisi spesifik di mana sanksi tersebut dapat dicabut, sehingga hal ini sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan mutlak badan yudisial.

Menurut surat kabar Prancis “L’Équipe”, tidak ditemukan jejak pasal ini sebelum tahun 2019 dalam arsip Undang-Undang Disiplin, sehingga kemungkinan besar pasal tersebut disahkan selama masa jabatan Gianni Infantino.

Pasal ini sebelumnya telah digunakan pada November 2025 untuk meringankan hukuman skorsing Cristiano Ronaldo dari 3 pertandingan menjadi hanya satu pertandingan, setelah ia diusir saat melawan Irlandia, sehingga ia dapat berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026.

Namun, keputusan untuk membatalkan hukuman Balugon sepenuhnya—bukan sekadar meringankannya—dianggap sebagai preseden berbahaya yang berpotensi membuka peluang bagi semua tim nasional yang pemainnya diusir dari lapangan untuk menuntut penerapan pasal yang sama di masa depan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi FIFA dalam menerapkan peraturan disiplinnya serta sejauh mana keputusan-keputusannya bebas dari tekanan eksternal.

Balugon, yang telah mencetak 3 gol sejak awal turnamen, diperkirakan akan tampil dalam pertandingan penentu melawan Belgia, setelah ketidakhadirannya sebelumnya akan menjadi pukulan telak bagi ambisi timnas AS untuk mencapai perempat final di kandang sendiri.