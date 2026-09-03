Sebuah laporan media, hari Kamis ini, mengungkap detail khusus mengenai skuad Barcelona, setelah bursa transfer musim panas berakhir pada Selasa lalu.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo", skuad Barcelona untuk musim 2026-2027 setelah penutupan periode transfer musim panas menghadirkan sebuah paradoks yang tidak biasa: Barca menjadi tim termuda di seluruh liga, dengan rata-rata usia 24,4 tahun, dan pada saat yang sama memiliki pengalaman besar dalam meraih kesuksesan.

Lingkungan bermain ideal untuk Flick

Deco, direktur olahraga Barcelona, telah membentuk lingkungan bermain yang ideal bagi pelatih Hansi Flick, yang memulai musim ketiganya sebagai nakhoda tim, sebuah lingkungan yang selaras dengan keinginan untuk meningkatkan level performa dan tekanan tinggi yang berkelanjutan.

Berkat kualitas tinggi yang dimiliki tim, keunggulan ini seharusnya menjadi faktor penentu yang memungkinkannya bersaing secara efektif untuk memperebutkan semua gelar.

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Liga Champions Eropa dan Liga Spanyol menempati puncak daftar prioritas Barcelona untuk musim baru, dalam sebuah pesan yang mencerminkan ekspektasi tinggi yang tidak diabaikan oleh siapa pun, mulai dari para pemain hingga manajemen.

Dan hingga saat ini, sang juara bertahan liga memuncaki klasemen setelah tiga jornada.

Para pemain kawakan yang bersinar seperti Robert Lewandowski (38 tahun) dan Marc-André ter Stegen (34 tahun) tidak lagi masuk dalam skuad.

Semua pemain baru menegaskan perlunya penerapan sistem rotasi pemain yang lebih dalam dan lebih konsisten, mengingat tuntutan jadwal.

Musim-musim sebelumnya secara langsung menunjukkan, khususnya di Eropa, adanya kekurangan yang parah dalam vitalitas ekstra, sesuatu yang hanya dapat dipenuhi melalui skuad yang kaya akan pemain dan penambahan jumlah calon pemain inti.

Rekrutan Barcelona

Hal ini menjelaskan mengapa bahkan rekrutan terbaru dengan pemain kawakan yang baru saja melewati usia tiga puluh tahun, seperti Rodri, peraih Ballon d'Or, atau bahkan yang lebih muda, seperti penyerang Gabriel Jesus yang baru bergabung, yang berusia 29 tahun.

Adapun Anthony Gordon berusia 25 tahun, dan Karim Adeyemi 24 tahun, sementara Hamza Abdelkarim (18 tahun) dan Jesse Bisio (19 tahun) mewakili taruhan yang jelas pada para pemain muda.

João Cancelo, yang berusia 32 tahun, merupakan pengecualian yang menegaskan aturan tersebut: rata-rata usia telah menurun secara signifikan. Mereka semua memiliki pendekatan taktis dan kolektif yang diterapkan secara lebih efektif dengan kehadiran pemain-pemain baru, sebuah istilah umum yang digunakan Flick selama dua tahunnya sebagai nakhoda Barcelona.

Deco, secara kronologis, memulai dengan memperpanjang kontrak bintang-bintang yang sudah ada di klub, mereka yang lulus dari akademi La Masia, dan menambahkan "pengalaman" ekstra yang diminta Flick pada April lalu untuk mencoba mewujudkan "impian memenangkan Liga Champions Eropa".

Mentalitas juara ini terwujud, sebagai contoh, dalam kepemilikan Lamine Yamal atas tiga gelar liga di lemari trofinya. Hal ini juga terlihat dari fakta bahwa inti timnas Spanyol yang menjuarai Piala Dunia terdiri dari delapan pemain Barcelona, tujuh di antaranya, kecuali Rodri, berusia di bawah 30 tahun.

Real Madrid dan Atletico: rata-rata usia lebih tua

Real Madrid dan Atletico Madrid, dua pesaing utama Barcelona, memiliki rata-rata usia yang jauh lebih tinggi daripada sang juara liga: 25,7 tahun untuk Real Madrid dan 26,7 tahun untuk Atletico.

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Adapun keunggulan terbaik Barcelona, meskipun para pemainnya relatif muda, tim ini tetap memiliki pemain-pemain kawakan yang telah meraih gelar-gelar nyata, baik bersama Barcelona maupun bersama tim nasional.