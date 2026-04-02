Dari Riyadh ke Moskow... "Trio yang Dinantikan" antara Bivol dan Petrov mulai terlihat di cakrawala

Perhatian kembali tertuju pada pertarungan ketiga yang dinantikan antara Dmitri Bivol dan Artur Petrov, setelah Federasi Tinju Internasional (IBF) membuka peluang untuk menggelar kembali pertarungan kelas dunia ini, menyusul babak terakhir yang berlangsung di ibu kota Arab Saudi, Riyadh.

Dalam sebuah perkembangan yang tampak sebagai kelanjutan alami dari persaingan luar biasa yang mencuri perhatian penggemar tinju di seluruh dunia, Presiden Federasi, Omar Karimlev, menegaskan bahwa kedua petinju berpotensi kembali ke ring dalam pertarungan ketiga, yang akan menghidupkan kembali salah satu persaingan terkemuka di kelas berat yang sama, serta memberikan dimensi baru dalam hal kegembiraan dan antisipasi.

Ia mencatat bahwa jalan menuju pertarungan ini tidak akan langsung, karena Bivol dan Petrovich diperkirakan akan menjalani pertarungan pemanasan sebelum detail pertarungan ketiga jelas, diikuti dengan dimulainya konsultasi resmi untuk menentukan waktu dan format yang tepat, dengan perkiraan langkah-langkah ini akan dimulai pada akhir tahun ini.

Dalam pencarian lokasi yang sesuai dengan skala acara ini, Moskow muncul sebagai pilihan utama untuk menjadi tuan rumah pertarungan, berkat kesiapan organisasinya dan infrastruktur yang mampu menampung pertarungan sebesar ini, seperti yang ditegaskan oleh Karimlev.

Ia mengatakan: “Federasi Tinju Internasional siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan pertarungan ketiga antara Bivol dan Petrov, karena pertarungan ini merupakan acara global yang menonjol. Keduanya diperkirakan akan menjalani pertarungan pemanasan sebelum bertemu kembali, dan setelah itu dapat beralih ke tahap perencanaan dan penyelenggaraan secara resmi menjelang akhir tahun. Prioritas kami adalah menggelar pertarungan ini di Rusia, tepatnya di Moskow.”

Antara momen penobatan di Riyadh dan dimulainya hitung mundur menuju babak baru, trilogi ini tampak seperti kisah yang belum selesai, kisah pertarungan di puncak yang kali ini kembali melalui pintu Federasi Tinju Internasional, di tengah antisipasi global untuk mengetahui bagaimana akhir kisahnya akan ditulis