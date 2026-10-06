Timnas Gibraltar terus menegaskan diri sebagai salah satu kejutan paling mencolok selama jeda internasional yang tengah berlangsung, setelah menorehkan 6 pertandingan beruntun tanpa kekalahan, sehingga menjadi tim nasional Eropa dengan hasil terbaik kedua saat ini, hanya di belakang Spanyol.

Sementara Spanyol menantikan laganya melawan Kroasia, Selasa malam ini, untuk melanjutkan rangkaian panjang pertandingan tanpa kekalahan, Gibraltar masih sangat jauh dari angka-angka tersebut, tetapi mereka bisa berbangga memiliki rangkaian tanpa kekalahan terpanjang di Eropa saat ini setelah La Roja, menurut surat kabar "Marca".

Rangkaian mencolok ini datang setelah periode yang sangat sulit yang dilalui timnas Gibraltar, usai menelan 12 kekalahan beruntun, dan mencapai 15 pertandingan berturut-turut tanpa meraih satu pun kemenangan.

Rangkaian negatif itu berakhir pada Juni lalu, ketika Gibraltar menggulung timnas Kepulauan Virgin Britania dengan skor 4-0 dalam laga persahabatan, sebelum mengulang kemenangan besarnya atas Kepulauan Cayman dengan skor 4-1.

Pertandingan berikutnya CRO UEFA Nations League A 14.45 ESP

Selama jeda pada September, Gibraltar bermain imbang 0-0 melawan Sao Tome dan Principe dalam laga persahabatan, sebelum bermain imbang dengan skor yang sama melawan Andorra, lalu 1-1 melawan Malta, dalam ajang UEFA Nations League untuk level keempat "D".

Timnas ini menutup rangkaian pertandingannya dengan cara terbaik yang mungkin, setelah mengalahkan Liechtenstein 2-0 dalam laga persahabatan terakhirnya.

Wiseman kata kuncinya

Pelatih Scott Wiseman berada di balik perubahan mencolok dalam hasil-hasil Gibraltar.

Wiseman lahir di Kingston upon Hull, dan membela timnas Inggris U-20 dalam 3 pertandingan, sebelum memutuskan membela Gibraltar, yang bersamanya ia menjalani 38 pertandingan internasional sebelum pensiun.

Wiseman menangani timnas putra dan putri selama satu periode, sebelum ditunjuk pada Juni lalu sebagai pelatih timnas senior putra.

Pelatih itu berkata saat pengenalannya: "Merupakan kehormatan besar untuk ditunjuk sebagai pelatih timnas senior putra Gibraltar. Membela Gibraltar, pertama sebagai pemain lalu sebagai pelatih, adalah kehormatan terbesar dalam karier saya".

Ia menambahkan: "Saya antusias dengan peluang yang ada di depan saya, dan saya berkomitmen penuh untuk membantu para pemain kami terus berkembang dan bersaing serta membuat Gibraltar merasa bangga di kancah internasional".

Pemain Arsenal mencuri sorotan

Timnas Gibraltar sebagian besar mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal, tetapi James Scanlon menjadi salah satu pengecualian paling mencolok.

Scanlon, yang lahir di Leicester pada 2006, meniti jenjang di akademi Manchester United, sebelum Arsenal merekrutnya pada musim panas lalu untuk bermain bersama tim cadangan.

Scanlon membela Gibraltar sejak timnas kelompok umur, dan pada Maret 2024 ia menjadi pemain termuda yang tampil bersama timnas senior dalam sejarah negaranya, saat usianya ketika itu sedikit lebih dari 17 tahun, di bawah kepemimpinan pelatih sebelumnya Julio Ribas.

Scanlon memulai kariernya di posisi sayap, dan hingga kini berhasil mencetak 6 gol internasional, yang terakhir dalam hasil imbang melawan Malta.

Wiseman berkata: "Kami tengah memperoleh kepercayaan diri dan menerapkan gaya permainan kami", seraya menegaskan bahwa targetnya yang ambisius adalah mengakhiri tahun tanpa menelan satu pun kekalahan.

Gibraltar masih memiliki dua pertandingan di UEFA Nations League melawan Andorra dan Malta, yang akan digelar selama jeda internasional pada November mendatang.

Akankah Gibraltar menjadi kejutan Euro?

Rangkaian Gibraltar menarik perhatian para penggemar, setelah akun "The European Football Express" di platform "X" menulis: "Gibraltar berada dalam rangkaian 6 pertandingan tanpa kekalahan bukanlah sesuatu yang pernah saya bayangkan akan saya tulis suatu hari! Dan pertanyaannya sekarang: apakah mereka akan menjadi kuda hitam di kejuaraan Eropa mendatang?".

Akun resmi federasi membalas unggahan itu dengan berkata: "Saya rasa Anda sudah menunjuk ke arah jawabannya".

Dengan hasil-hasil terkini, Gibraltar menjadi salah satu timnas Eropa paling menarik perhatian, pada saat tidak ada yang mengungguli mereka dari segi performa saat ini selain timnas Spanyol.