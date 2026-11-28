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Mikel Arteta memuji pelatih Manchester City Enzo Maresca sebagai sosok yang "luar biasa" menjelang pertemuan mereka di Liga Primer. Menurutnya, penurunan hasil City belakangan ini lebih disebabkan nasib buruk daripada penampilan yang menurun. Keduanya pernah menjadi asisten Pep Guardiola sebelum bertemu sebagai rival di London utara.

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Arteta kagumi pendekatan analitis Maresca

Menjelang pertemuan hari Minggu di Stadion Emirates, Mikel Arteta berbicara dengan penuh pujian tentang Enzo Maresca, yang mengambil alih Manchester City pada musim panas ini setelah satu dekade masa kepelatihan Pep Guardiola. Keduanya pernah menjadi asisten Guardiola, Arteta pada 2016 hingga 2019 dan Maresca sebagai bagian dari staf City saat meraih treble pada 2022–23, sebelum menjadi pelatih yang saling berhadapan.

"Saya mengenal Enzo secara pribadi, tetapi tidak cukup dekat untuk menggambarkan sosoknya. Semua orang yang pernah bekerja dengannya [akan mengatakan] bahwa dia sosok yang luar biasa. Dia mencintai sepakbola, hidup untuk sepakbola, dan sangat, sangat analitis," kata Arteta. "Dia sudah menjadi pemain hebat, dan apa yang telah dilakukannya dalam karier kepelatihan sejauh ini sangat, sangat mengesankan."

Mengapa Arteta menilai nasib buruk berada di balik empat laga City tanpa kemenangan

Ketika ditanya apa yang membedakan awal musim City yang meyakinkan dari empat pertandingan terakhir mereka tanpa kemenangan di semua kompetisi, Arteta menolak anggapan bahwa penampilan atau performa mereka telah merosot tajam.

"Saya rasa ini bukan soal performa atau penampilan. Saya juga pikir mereka sangat, sangat kurang beruntung dengan beberapa hasil," kata Arteta. "Dia sangat cerdas dalam membuat perubahan dan variasi untuk beradaptasi selama pertandingan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Dia punya gagasan dan prinsip yang sangat jelas tentang cara bermain yang diinginkannya, serta sangat piawai menyampaikan gagasan itu."

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Belajar dari standar tinggi City di Liga Primer

Arteta juga mengenang hubungan kedua klub setelah persaingan memperebutkan gelar musim lalu. Ia menyebut standar yang ditetapkan City telah mendorong Arsenal meningkatkan standar mereka sendiri selama bertahun-tahun.

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"Anda mengagumi lawan, level mereka, dan cara mereka melakukan berbagai hal. Anda tentu belajar dari itu, dan hal tersebut menginspirasi Anda untuk mencapai level yang lebih tinggi," tambah Arteta. "Itulah level yang dibawa City ke liga ini, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya."

Dua mantan asisten Guardiola berhadapan di London utara

Kini memimpin tim yang saling berhadapan di Liga Primer, Arteta dan Maresca datang ke laga besar hari Minggu dengan masa kepelatihan yang berbeda.

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Proyek jangka panjang Arteta akan menghadapi skuad Maresca yang terus berkembang di Stadion Emirates, dengan poin-poin penting dipertaruhkan dalam persaingan di papan atas.