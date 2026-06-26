Dari Qatar dan Uni Emirat Arab hingga Arab Saudi... Calon baru untuk menggantikan Consisao di Federasi

Seorang pelatih baru masuk dalam daftar calon pelatih klub Al-Ittihad untuk musim depan, menggantikan mantan pelatih asal Portugal, Sergio Conceição.

Klub Al-Ittihad mengumumkan pemecatan Conceição dari jabatannya sebagai manajer teknis tim setelah berakhirnya musim lalu, akibat hasil yang buruk dan kegagalan meraih gelar apa pun, meskipun pada musim sebelumnya mereka berhasil memenangkan gelar liga dan piala.

Jurnalis Saudi, Majid Hood, dalam cuitannya di akun pribadi di platform “X”, mengatakan bahwa seorang pelatih baru masuk dalam daftar calon pelatih Al-Ittihad, yaitu pelatih asal Argentina, Hernán Crespo.

Crispó memiliki pengalaman yang luas di dunia sepak bola Arab, di mana ia pernah melatih klub Al-Duhail di Qatar, Al-Ain di Uni Emirat Arab, serta São Paulo dari Brasil yang menjadi klub terakhir yang dilatihnya hingga Maret lalu.

Prestasi paling menonjol sang pelatih asal Argentina adalah meraih treble—gelar liga, piala negara, dan piala asosiasi—bersama Al-Duhail di Qatar pada musim 2022–2023, sebelum membawa Al-Ain meraih gelar Liga Champions Asia 2023–2024.

Crispo bergabung dalam daftar yang mencakup 4 kandidat, yang saat ini sedang dinegosiasikan oleh federasi, dipimpin oleh pelatih asal Rumania Razvan Lucescu yang sebelumnya melatih Al-Hilal antara tahun 2019 dan 2021, serta meraih gelar Liga Champions Asia bersama klub tersebut.

Selain itu, “Al-Amid” juga mempertimbangkan untuk merekrut Javier Aguirre, pelatih tim nasional Meksiko, dan Flicko Baunović, pelatih tim nasional Serbia, serta pelatih asal Jerman, Jens Wessing, yang bersama Gamba Osaka berhasil meraih gelar Liga Champions Asia 2 dengan mengalahkan Al-Nassr.

Hal ini terjadi setelah tiga pelatih menolak tawaran tersebut hingga saat ini, yaitu mantan pelatih tim asal Portugal, Nuno Santo; pelatih asal Spanyol, Ernesto Valverde, mantan pelatih Barcelona; serta pelatih asal Jerman, Dino Toppmöller, yang baru-baru ini menangani Lens.

Al-Ittihad ingin memperbaiki performa mereka pada musim depan, setelah finis di peringkat kelima pada musim lalu di Liga Roshen, tersingkir di babak semifinal Piala Khalifah, dan tersingkir di babak perempat final Liga Champions Asia Elite.