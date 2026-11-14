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Meski timnas Prancis memasuki pertandingan melawan Italia pada laga kelima babak fase grup Liga Bangsa-Bangsa Eropa dengan ambisi memastikan posisi puncak Grup Satu, kini mereka justru berada dalam situasi yang bisa menyingkirkan mereka dari turnamen antarbenua tersebut.

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Timnas Prancis takluk dari tuan rumah Italia dengan skor 1-3 pada Kamis lusa, sehingga membuat perhitungan mereka di grup berbalik, dan mereka menanti laga terakhir melawan Turki besok, Minggu, yang bisa membawa skenario bencana berujung tersingkirnya mereka dari turnamen.

Timnas Prancis membutuhkan kemenangan atas Italia untuk memastikan posisi puncak grup sebelum jornada terakhir, tetapi mereka justru menelan kekalahan pertama di era pelatih Zinedine Zidane, setelah menyia-nyiakan keunggulan lewat gol Michael Olise, dan akhirnya tumbang dengan tiga gol berbanding satu di Stadion San Siro.

Setelah hasil ini, timnas Prancis menempati peringkat kedua dengan 10 poin dan selisih gol +3, di belakang Italia yang memimpin dengan jumlah poin yang sama dan selisih gol +5.

Meski demikian, timnas Prancis masih memegang keunggulan menjelang laga melawan Turki, Minggu, di Bordeaux, karena mereka akan memastikan lolos ke perempat final jika terhindar dari kekalahan.

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Italy ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 M M S M K 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 K M S M M 3 Belgium BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 M K M K M 4 Turkiye TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 K K K K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

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Hasil Imbang Cukup, tapi Kekalahan Bisa Mematikan

Timnas Prancis akan memastikan tiket lolos ke perempat final jika bermain imbang dengan Turki, terlepas dari hasil laga lain antara Italia dan Belgia.

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Bahkan kekalahan dari Turki pun mungkin tidak menghalangi "Les Bleus" untuk lolos, dengan syarat Belgia tidak mampu mengalahkan Italia dalam laga yang akan digelar pada waktu yang sama di Brussel.

Namun, ada satu skenario yang bisa menjungkirbalikkan perhitungan dan menyingkirkan timnas asuhan Zidane dari turnamen.

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Bagaimana Prancis Bisa Tersingkir?

Jika timnas Prancis kalah dari Turki, poin mereka akan tetap di angka 10.

Pada saat yang sama, jika Belgia berhasil mengalahkan Italia, poin "Setan Merah" akan naik menjadi 12, sehingga mereka memuncaki grup dan merebut tiket lolos.

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Saat itu, persaingan untuk posisi kedua akan menyempit antara Prancis dan Italia, setelah kedua tim sama-sama mengumpulkan 10 poin.

Di sinilah pertemuan langsung berperan untuk menentukan pemilik posisi kedua, sesuai regulasi UEFA Nations League yang menyatakan bahwa kriteria pertama untuk memecah kesamaan antara dua tim dengan poin setara adalah jumlah poin yang dikumpulkan masing-masing dalam pertemuan langsung.

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Italia memiliki keunggulan jelas dalam aspek ini, setelah mengumpulkan empat poin dari dua laganya melawan Prancis, dengan menang di satu laga dan imbang di laga lainnya, berbanding hanya satu poin bagi timnas asuhan Zidane.

Dengan demikian, Italia akan menempati posisi kedua dan lolos ke perempat final, sementara timnas Prancis akan melorot ke posisi ketiga dan tersingkir dari turnamen pada fase grup.

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Prancis Hanya Punya Satu Pilihan untuk Menghindari Perhitungan

Dengan begitu, persamaannya tampak jelas di hadapan Zidane dan para pemainnya: hasil imbang melawan Turki cukup untuk memastikan kelolosan, sementara kekalahan bisa berubah menjadi bencana jika bersamaan dengan kemenangan Belgia atas Italia.

Arti penting laga ini semakin bertambah bagi timnas Prancis dengan kemungkinan kembalinya Kylian Mbappe, yang mencetak gol kemenangan pada laga pertama melawan Turki, dan Zidane menanti pulihnya sang kapten untuk laga krusial di Bordeaux.

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Skenario tersingkirnya Prancis:

Prancis kalah dari Turki.

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Belgia menang atas Italia.

Prancis menempati posisi ketiga karena selisih pertemuan langsung dengan Italia.