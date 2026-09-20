Sebuah laporan media pada hari Minggu ini mengungkap sebuah rekor bersejarah bagi Jules Kounde, pemain Barcelona, yang memperlihatkan situasi sulit bagi pemain asal Prancis tersebut.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa menembus starting eleven di Barcelona bukanlah perkara mudah. Persaingan begitu ketat di semua posisi, dan tidak ada yang menjamin tempatnya di susunan pemain utama.

Hansi Flick tidak bertumpu pada senioritas, melainkan pada performa. Dan Kounde memahami betul hal ini.

Bek kanan Barcelona itu absen dalam pertandingan ketiganya secara beruntun di Sevilla, pada kemenangan terakhir Barcelona di Liga Spanyol.

Surat kabar itu menegaskan bahwa Kounde belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Inilah realitas barunya.

Performa Kounde musim ini benar-benar berbeda dari musim-musim sebelumnya, dan dari performanya di bawah asuhan Flick, atau para pelatih Barcelona terdahulu, bahkan dari performanya di Sevilla.

Ia hanya bermain sepuluh menit dalam dua pertandingan pertama melawan Elche dan Athletic Bilbao. Ia tampil sebagai starter dalam pertandingan ketiga melawan Rayo Vallecano, lalu masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan keempat akibat cedera Eric Garcia, dan kembali tampil sebagai starter melawan Feyenoord, tetapi ditarik keluar setengah jam sebelum pertandingan berakhir.

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Sejak pertandingan di Liga Champions Eropa itu, Kounde absen dalam tiga pertandingan berturut-turut. Ia tidak bermain melawan Levante, Racing, ataupun Sevilla, klub lamanya.

Meski Flick menyatakan bahwa ia mampu bermain di posisi bek tengah, hingga kini Flick hanya menggunakannya di posisi bek kanan.

Adapun di sisi kiri, situasinya berbeda. Espart direkrut sebagai langkah darurat untuk menutup kebutuhan tim. Ia tampil sebagai starter dalam empat pertandingan, lalu kehilangan tempatnya kepada Cancelo saat melawan Feyenoord, merebutnya kembali saat melawan Levante, tetapi kembali kehilangannya dalam dua pertandingan terakhir melawan Racing dan Sevilla.