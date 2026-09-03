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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari Premier League: Talenta Maroko yang Menjadi Pengganti Anis Haj Moussa di Al-Ittihad

Transfers
A. Hadj Moussa
C. Talbi
Al Ittihad vs Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Algeria
Morocco
Brentford vs Sunderland
Brentford
Sunderland
Premier League
NEC Nijmegen vs Feyenoord
NEC Nijmegen
Feyenoord
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Aljazair
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Belanda

Apakah "Sang Dekan" akan berhasil?

Klub Al Ittihad Saudi mengalihkan perhatiannya ke seorang talenta Maroko, guna menutupi kegagalannya merekrut winger Aljazair Anis Hadj Moussa dari Feyenoord Belanda.

Sejumlah laporan media telah memastikan bahwa Feyenoord menolak tawaran senilai 30 juta euro dari Al Ittihad untuk mendatangkan winger Aljazair tersebut, di tengah penutupan bursa transfer musim panas dan ketidakmampuannya mendatangkan pemain baru sebagai pengganti.

Jaringan "Sky Sports" menyebutkan bahwa Al Ittihad telah masuk ke dalam negosiasi dengan klub Inggris Sunderland untuk merekrut winger Maroko mereka, Chemsdine Talbi, selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

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Jaringan tersebut menjelaskan bahwa klub Inggris itu terbuka atas kepergian Talbi pada musim panas ini, terlebih setelah mencoretnya dari daftar Eropa mereka pada musim ini.

Al Ittihad bukan satu-satunya klub yang ingin mendatangkan pemain berusia 21 tahun itu, karena mereka harus bersaing dengan klub Turki Galatasaray dan Besiktas untuk menuntaskan transfer tersebut, menurut jurnalis tepercaya Sacha Tavolieri.

"Al Ameed" mungkin akan mengandalkan keberadaan penyerang Maroko mereka, Youssef En-Nesyri, di dalam skuad, yang telah bermain untuk mereka sejak periode transfer musim dingin lalu, dan hal itu mungkin dapat memotivasi Talbi untuk bergabung dengan mereka.

Winger Maroko itu bergabung dengan Sunderland pada periode transfer musim panas lalu, datang dari klub Belgia Club Brugge, dengan biaya 18 juta pound sterling, dan tampil bersama mereka dalam 31 pertandingan, mencetak 4 gol serta menyumbang dua assist.

Al Ittihad ingin merekrut winger baru untuk memimpin sisi kanan pada musim ini, setelah bintang Prancis mereka, Moussa Diaby, hengkang ke Bayer Leverkusen Jerman, kemarin lusa, Selasa.

Nama klub Saudi itu telah dikaitkan dengan banyak winger di bursa transfer musim panas, yang terakhir adalah pemain Aljazair Anis Hadj Moussa, tetapi mereka belum berhasil mendatangkan satu pun dari mereka hingga saat ini.

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