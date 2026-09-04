Dari Premier League: Salah turun tangan untuk menuntaskan transfer di detik-detik akhir

Pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Trabzonspor, turun tangan untuk merampungkan transfer baru bagi timnya beberapa jam sebelum penutupan jendela transfer musim panas di Turki.

Pemain Brasil Richarlison terus bergerak untuk menentukan masa depannya, di tengah situasinya yang tak menentu bersama Tottenham dan kian dekatnya dia meninggalkan klub, setelah penutupan bursa transfer di Liga Inggris.

Menurut apa yang diungkap jaringan "ESPN", Salah dan rekan barunya di Trabzon, Fabinho, melakukan kontak dengan Richarlison selama beberapa hari terakhir untuk meyakinkannya pindah ke klub Turki tersebut musim panas ini.

Richarlison tampak terbuka untuk menjalani petualangan baru, di tengah tidak adanya atmosfer yang cocok baginya untuk bertahan bersama Tottenham. Namun, orang-orang dekat pemain itu tidak menunjukkan optimisme besar mengenai kemungkinan rampungnya transfer sebelum penutupan bursa transfer di Turki, Jumat malam ini.

Di sisi lain, Trabzonspor terus berupaya meyakinkan manajemen Tottenham untuk melepas penyerang Brasil itu, setelah klub Inggris tersebut menolak tawaran baru dari klub Turki itu yang bernilai 20 juta euro.

Jika klub Turki itu gagal mencapai kesepakatan dengan Tottenham sebelum batas waktu, Richarlison mungkin akan menempuh opsi lain, di antaranya pindah ke Liga Saudi, yang bursa transfernya ditutup pada 12 Oktober mendatang, atau menunggu hingga Januari mendatang, waktu dibukanya kembali bursa transfer di Eropa.

Sudah menjadi kepastian bahwa perjalanan Richarlison bersama Tottenham mendekati akhir, tetapi cara berakhirnya hubungan antara kedua belah pihak tampak jauh dari gambaran ideal.

Periode terakhir menyaksikan perselisihan antara pemain dan manajemen klub mengenai cara mengelola negosiasi, yang menyebabkan Richarlison merasa kecewa terhadap sikap para pejabat Tottenham.

Pada saat yang sama, pelatih Roberto De Zerbi menjelaskan bahwa penyerang Brasil itu tidak masuk dalam rencananya untuk musim ini, di mana ia diletakkan untuk berlatih bersama tim U-21, sebelum juga dicoret dari daftar Tottenham yang didaftarkan untuk berpartisipasi di Liga Inggris Premier.

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