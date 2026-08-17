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imago-sport-1080911823.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Dari Premier League: Barcelona bergerak dalam hitungan jam untuk merekrut pengganti Alvarez

Transfers
LaLiga
Premier League
V. Gyoekeres
J. Alvarez
Barcelona
Atletico Madrid
Arsenal
Spanyol
Inggris

Klub Barcelona bersiap untuk bergerak cepat dalam beberapa jam ke depan guna merekrut penyerang Arsenal asal Swedia, Viktor Gyokeres, untuk menggantikan kepergian Ferran Torres ke Paris Saint-Germain.

Surat kabar Sport menyebutkan, mengutip program El Chiringuito, tepatnya jurnalis Jose Alvarez, bahwa Barcelona akan menjajaki pendapat pemain Swedia tersebut sebagai langkah awal untuk merekrutnya.

Julian Alvarez, bintang Atletico Madrid, masih menjadi target utama Barcelona, namun klub Katalan tersebut berada dalam posisi siap untuk mengaktifkan opsi alternatif jika tidak ada kemajuan dalam transfer Julian.

Gyokeres mengakhiri musim lalu dengan mencetak 21 gol di seluruh ajang bersama Arsenal, angka yang tidak menghalangi penampilannya untuk memunculkan sejumlah keraguan, sebab pemain Swedia itu belum mampu menularkan pengaruh ketajaman gol yang ia tunjukkan bersama Sporting Lisbon ke Arsenal. 

Ada pula periode-periode di mana ia bukanlah pemain inti yang tak tergantikan, meskipun klub Inggris itu membayar sekitar 70 juta euro untuk merekrutnya.

Bukti bahwa pelatih Mikel Arteta memiliki keraguan terhadap penyerang Swedia tersebut adalah bahwa Arsenal menunjukkan ketertarikan nyata untuk merekrut Alvarez, namun tim London itu terbentur penolakan sang pemain, yang sebelumnya telah menjalani pengalaman sepak bola Inggris dan ingin bermain bersama Barcelona. 

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