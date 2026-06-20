Dari Portugal - Sporting Lisbon, Hjulmand telah berpamitan kepada rekan-rekan setimnya: ia ingin memulai petualangan baru, apa kabar yang beredar mengenai Milan

Morten Hjulmand akan menjadi salah satu pemain yang perlu diperhatikan dan dipantau secara ketat terkait bursa transfer serta masa depan lini tengah Milan, mengingat pelatih baru Rossoneri—Ruben Amorim asal Portugal—telah lama mengaguminya sejak mereka masih bersama di Sporting Lisbon.

Menurut laporan dari Portugal yang bersumber dari Record—sumber yang terpercaya dan berwibawa—Hjulmand dilaporkan telah berpamitan kepada rekan-rekan setim dan staf pelatih. Gelandang asal Denmark ini—yang sudah sangat mengenal Serie A berkat pengalamannya di Lecce—ingin menjalani petualangan baru di luar negeri dan, mengapa tidak, bahkan di Italia.

Seharusnya ia sudah hengkang dan pindah pada musim panas lalu, tetapi klub menolaknya, dengan menjanjikan transfer dengan harga yang menguntungkan pada musim berikutnya, yaitu musim ini.

Amorim telah menyebut namanya kepada Milan, mengingat penghargaan yang sangat besar yang ia miliki terhadapnya, namun perhatikan harga yang telah ditetapkan: dibutuhkan antara 35 hingga 40 juta euro untuk memboyongnya dari Sporting CP, dan persaingan dari berbagai klub top Eropa tidak boleh diremehkan.

Klub di Via Aldo Rossi, untuk bisa merekrut pemain asal Denmark tersebut, harus terlebih dahulu merampingkan lini tengah dengan menempatkan nama-nama seperti Bennacer dan Loftus-Cheek sebagai prioritas utama untuk kemungkinan dilepas. Hal yang berbeda berlaku untuk Musah, yang mungkin akan dievaluasi oleh pelatih asal Portugal tersebut selama pemusatan latihan.