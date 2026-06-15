Dari portal Saudi Arabia... Donis mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia

Pelatih asal Yunani, Georgios Donis, yang kini memimpin tim nasional Arab Saudi, mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026 setelah menjadi salah satu dari sedikit pelatih asal negaranya yang memimpin tim nasional di ajang tersebut, saat “Al-Akhdar” berhadapan dengan Uruguay dalam laga putaran pertama fase grup.

Timnas Saudi Arabia bertanding di Grup H, yang diisi oleh tim-tim kuat seperti Spanyol, Cape Verde, dan Uruguay. "Al-Akhdar" berhasil unggul 1-0 di babak pertama, yang memberikan mereka keunggulan penting dalam perebutan poin awal di grup tersebut.

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Menurut jaringan statistik sepak bola "Opta", Georgios Donis menjadi pelatih Yunani kedua dalam sejarah yang memimpin pertandingan di Piala Dunia, setelah rekan senegaranya Alkitas Panagoulias, yang sebelumnya memimpin tim nasional Yunani di Piala Dunia 1994 yang juga diselenggarakan di Amerika Serikat.

Angka ini merupakan tonggak penting dalam karier kepelatihan Donis, karena mencerminkan betapa langkanya kehadiran pelatih Yunani di panggung dunia dalam turnamen terbesar ini, sehingga namanya tercatat dalam daftar khusus bersama salah satu pelatih terkemuka dalam sejarah sepak bola Yunani.

Perlu dicatat bahwa Donis mengambil alih kepelatihan timnas Arab Saudi beberapa minggu sebelum Piala Dunia, menggantikan pelatih asal Prancis, Hervé Renard.