Dari Portal Maroko... Deschamps mencatatkan sejarah di Piala Dunia dengan rekor yang mengesankan

Didier Deschamps, pelatih tim nasional Prancis, mencatatkan prestasi bersejarah setelah membawa “Les Bleus” ke semifinal Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Timnas Prancis meraih kemenangan berharga atas Maroko dengan skor 2-0, Kamis kemarin, dalam pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026.

Menurut laporan jaringan statistik sepak bola “Squadka”, Deschamps kini menjadi pelatih kedua yang lolos ke semifinal Piala Dunia sebanyak tiga kali, setelah pelatih asal Brasil, Luiz Felipe Scolari.

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Scolari sebelumnya telah melakukannya dalam tiga kesempatan sebelumnya, yaitu dua kali bersama Brasil pada 2002 dan 2014, serta sekali bersama Portugal.

Sedangkan Deschamps pernah mencapai babak semifinal pada 2018 dan membawa Les Bleus meraih gelar juara, kemudian berhasil mengulanginya pada edisi 2022 lalu dan akhirnya menjadi runner-up, sebelum kembali lolos untuk ketiga kalinya berturut-turut.

Perlu dicatat bahwa timnas Prancis akan bertanding melawan pemenang pertandingan antara Spanyol dan Belgia, yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat malam ini.



