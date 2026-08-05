Pada hari Rabu, genap 5 tahun berlalu sejak kabar yang mengguncang dunia sepak bola, yakni pengumuman kepergian pemain Argentina Lionel Messi dari Barcelona.

Pada hari yang sama di tahun 2021, Barcelona mengeluarkan pernyataan yang terdiri dari tiga paragraf yang berbunyi: "Meskipun telah tercapai kesepakatan antara klub dan Lionel Messi, serta adanya keinginan yang jelas dari kedua belah pihak untuk menandatangani kontrak baru hari ini, hal itu tidak dapat terwujud akibat kendala ekonomi dan struktural (sesuai regulasi LaLiga)".

Pernyataan itu melanjutkan: "Mengingat situasi ini, Lionel Messi tidak akan melanjutkan kariernya bersama klub Barcelona. Kedua belah pihak sangat menyesalkan bahwa keinginan sang pemain dan klub pada akhirnya tidak dapat terwujud".

Barcelona menutup pernyataan itu dengan menyampaikan terima kasih "kepada pemain terhebat dalam sejarah atas apa yang telah ia berikan, dengan harapan sukses untuknya dalam upaya-upayanya di masa depan, baik dalam ranah pribadi maupun profesional".

Dengan demikian, Barcelona berpisah dengan bintang paling menonjol sekaligus pemegang rekor jumlah gol dan gelar.

Surat kabar "AS" mengatakan: "Hingga hari ini, alasan kepergiannya masih menjadi misteri. Namun, jelas bahwa Messi masih mencintai Barcelona, sebagaimana terlihat dari pernyataan-pernyataannya setiap kali ada kesempatan, termasuk kunjungan malamnya ke Stadion Camp Nou selama masa renovasi dan air matanya saat ia pergi. Akan tetapi, telah terjadi suatu perselisihan antara dirinya dan presiden klub, Joan Laporta".

Upaya-upaya rekonsiliasi tidak membuahkan hasil apa pun selain janji untuk membuat sebuah patung dan menggelar pertandingan penghormatan. Namun, kenyataannya keputusan itu tidak merugikan Laporta dari sisi pemilihan, di mana ia memenangkan tiga gelar liga, dua Piala Super lokal, dan satu gelar Piala lokal dalam kurun lima tahun ini.