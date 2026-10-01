Dari permintaan maaf rahasia hingga pengkhianatan: Sahabat Ronaldo ungkap kisah di balik meledaknya krisis Jesus

Jurnalis ternama asal Spanyol, Edu Aguirre, yang juga salah satu sahabat dekat Cristiano Ronaldo, mengungkap alasan sang Don meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal, seraya menyebut bahwa ia merasa dikhianati.

Ronaldo telah meninggalkan pemusatan latihan Portugal pada Rabu kemarin, beberapa jam setelah pernyataan Jorge Jesus, pelatih kepala timnas Portugal, yang menegaskan tidak ada masalah apa pun dengan sang kapten tim.

Krisis ini bermula ketika Ronaldo duduk di bangku cadangan Portugal sepanjang laga melawan Norwegia yang berakhir dengan kemenangan timnas Portugal (2-1), hal yang memicu ketidakpuasan kapten Al Nassr Saudi tersebut.

Cristiano Ronaldo menolak menjalani latihan setelah laga melawan Norwegia, tetapi ia menggelar pertemuan dengan Jesus, dan tampaknya situasi antara keduanya mereda, sebelum sang pelatih tampil dalam konferensi pers menjelang laga melawan Denmark untuk menegaskan bahwa tidak ada pemain yang akan mengubah pemikirannya, dan tidak pula orang lain mana pun di dunia sepak bola, hal yang mendorong sang Don meninggalkan pemusatan latihan Portugal.

Di sisi lain, Edu Aguirre mengungkap kisah di balik krisis tersebut dengan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan program "El Chiringuito" bahwa Jesus mengkhianati Cristiano Ronaldo, seraya menyebut bahwa sang pelatih kepala telah meminta maaf kepada sang kapten, dan berjanji akan meminta maaf lagi kepadanya dalam konferensi pers pada hari Rabu, sebelum laga melawan Denmark, tetapi ia lebih memilih berpura-pura kuat dan mengingkari janjinya.

Sahabat Ronaldo itu menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Record" asal Portugal: "Sebuah pertemuan digelar pada malam Selasa, antara presiden federasi, pelatih, dan Cristiano. Jesus meminta maaf kepada Cristiano atas pengabaiannya terhadapnya dengan membuatnya melakukan pemanasan selama 30 menit melawan Norwegia tetapi tidak memainkannya dalam pertandingan. Dan ia tidak hanya meminta maaf secara diam-diam, tetapi juga berjanji kepadanya untuk meminta maaf secara terbuka dan mengakui kesalahannya di hadapan semua orang."

Ia melanjutkan: "Itulah janji Jesus kepada Cristiano. Lalu ia pergi ke konferensi pers dan melontarkan serangkaian kebohongan yang tidak dipercaya siapa pun. Karena itulah Cristiano meledak amarahnya, sebab ia merasa dikhianati. Tidak ada penjelasan lain."

Ia menjelaskan: "Sesederhana itu. Pelatihmu datang kepadamu secara diam-diam dan berkata: 'Lihat, begitulah keadaannya, kamu memahamiku, baiklah, aku tidak menangani situasi dengan baik, kita menghadapi ini bersama, aku minta maaf. Jika digelar konferensi pers, aku akan menjelaskan segalanya, aku akan meminta maaf, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan terselesaikan.' Lalu kamu pergi ke konferensi pers 12 jam kemudian dan membiarkan Cristiano tetap seperti itu... dan yang lebih buruk lagi, kamu bersikap kasar, dan mengatakan bahwa kamulah yang bertanggung jawab dan bahwa Cristiano hanyalah pemain lain. Pulanglah ke rumah dan lanjutkan hidupmu. Karena itu aku berkata: ini adalah pengkhianatan."







