José Mourinho, pelatih Real Madrid, tampil di hadapan media di Valdebebas, dan dalam konferensi persnya ia melontarkan serangkaian pesan tersirat yang tampaknya ditujukan kepada lebih dari satu pihak, tanpa menyebut siapa pun secara langsung, mulai dari Diego Simeone, Atletico Madrid, Barcelona, para wasit, hingga media.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Mourinho memulai pernyataan kontroversialnya sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai ucapannya sebelumnya soal kebutuhannya akan waktu 3 bulan untuk melihat Real Madrid tampil seperti yang ia inginkan, sebelum ia melontarkan kalimat yang tampak seperti kritik tersirat kepada Simeone, yang telah menukangi Atletico Madrid selama lebih dari satu dekade.

Mourinho berkata: "Jika saya terkesan berbicara soal 3 bulan, maka jawabannya tidak. Apakah saya meminta 10 bulan dan sepuluh tahun lagi?", dalam sebuah isyarat yang tampak jelas mengarah pada lamanya masa kepemimpinan Simeone di Atletico Madrid, tanpa menyebut nama pelatih asal Argentina itu.

Pesan Mourinho tidak berhenti sampai di situ, karena pernyataannya juga meluas ke kontroversi wasit di Liga Spanyol, setelah ia mengakhiri konferensi persnya dengan kalimat pendek namun bermakna ganda, seraya berkata: "Tidak ada pertanyaan soal penalti? Aneh, bukan?".

Isyarat itu tampaknya terkait dengan dua penalti yang baru-baru ini diberikan masing-masing untuk Barcelona melawan Levante, dan Atletico Madrid melawan Real Sociedad, di saat Mourinho tampak siap membahas topik tersebut, tetapi ia tidak menerima pertanyaan langsung mengenainya.

Pelatih asal Portugal itu hanya membiarkan pesannya menggantung, dalam sebuah isyarat yang tampak ditujukan kepada Atletico Madrid, Barcelona, dan para wasit, mungkin juga media, tanpa masuk ke rincian tambahan soal kasus-kasus perwasitan tersebut.

Mourinho juga menyinggung Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, tetapi pernyataannya mengenai Zidane bernada peringatan, bukan kritik, ketika ia ditanya soal kondisi Tchouameni dan kemungkinan bergabungnya pemain itu ke timnas Prancis selama jeda internasional.

Mourinho berkata: "Saya belum berbicara dengan Zidane, tetapi saya rasa ia orang yang bijak dan akan tahu apa yang terbaik baginya. Jika ia memutuskan melatih timnas, maka hal itu harus untuk membantu mereka tanpa merugikan masa depan pemain".

Ia menambahkan: "Saya sangat percaya bahwa Zidane akan tahu cara menangani segala sesuatu dengan benar", seraya menegaskan bahwa ia percaya pada kemampuan pelatih timnas Prancis itu untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai keterlibatan Tchouameni, dengan cara yang menjaga perkembangan pemain dan tidak membuatnya kelelahan.