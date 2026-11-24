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Dampak krisis final Piala Afrika 2025 belum juga berakhir meski Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) telah memutuskan perkara untuk Senegal dan menegaskan gelar juara mereka. Federasi Sepak Bola Senegal mengumumkan langkah hukum terkait tuduhan yang dialamatkan kepada presidennya, Abdoulaye Fall, dalam beberapa jam terakhir.

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Pengadilan Arbitrase Olahraga sebelumnya menerima banding Federasi Sepak Bola Senegal pada hari ini, Selasa, dan membatalkan keputusan Komite Banding Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang menyatakan Senegal kalah di final turnamen. Dengan demikian, keputusan Komite Disiplin kembali berlaku dan kemenangan Senegal 1-0 dalam laga tersebut ditegaskan.

Namun, putusan tersebut tidak mengakhiri seluruh babak krisis. Pengacara Patrick Kabou, salah satu kuasa hukum Federasi Sepak Bola Senegal, mengumumkan langkah hukum terkait pernyataan dan tuduhan yang menyasar presiden federasi.

Tuduhan terhadap Presiden Federasi Sepak Bola Senegal

Melalui akun media sosialnya, seperti dikutip situs "SeneNews" asal Senegal, Kabou mengatakan bahwa kliennya menjadi sasaran apa yang ia sebut sebagai "pernyataan yang mencemarkan nama baik", menyusul kabar adanya dugaan percakapan telepon antara Abdoulaye Fall dan salah satu hakim yang ditugaskan menangani perkara final Piala Afrika di Pengadilan Arbitrase Olahraga.

"Bersamaan dengan kemenangan hukum besar ini, sejumlah pihak telah melontarkan dan menyebarkan pernyataan yang mencemarkan nama baik mengenai percakapan telepon fiktif antara klien kami, Presiden Federasi Sepak Bola Senegal Abdoulaye Fall, dan salah satu arbiter di Pengadilan Arbitrase Olahraga," ujar sang pengacara.

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Ia menambahkan bahwa kantornya telah diberi mandat untuk mengambil langkah yang diperlukan guna "membantu" pihak-pihak yang melontarkan pernyataan tersebut menyampaikan bukti mereka di hadapan otoritas peradilan yang berwenang.

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Pada Selasa, sejumlah situs berita telah menerbitkan laporan mengenai dugaan percakapan telepon antara Abdoulaye Fall dan Ulrich Haas, salah satu anggota panel arbitrase beranggotakan tiga orang yang menangani sengketa antara Senegal dan Maroko.

Jurnalis olahraga Romain Molina juga menyebut bahwa "percakapan selama beberapa menit memang terjadi pada hari Minggu antara Abdoulaye Fall, Presiden Federasi Sepak Bola Senegal, dan Ulrich Haas, salah satu dari tiga arbiter di Pengadilan Arbitrase Olahraga".

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Menurut sumber "Radio Mars", Maroko tidak berniat menutup mata terhadap apa yang disebutnya sebagai "situasi yang sangat mengkhawatirkan" dalam perkara ini, dan bertekad mempertahankan seluruh hak hukumnya hingga saat terakhir.

Federasi Senegal Membantah, Maroko Bergerak

Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Senegal dengan tegas membantah adanya percakapan tersebut. Sementara itu, pihak Maroko telah melapor ke Pengadilan Arbitrase Olahraga mengenai apa yang disebutnya sebagai "insiden", seraya menegaskan tetap memiliki hak untuk menempuh langkah hukum.

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Dalam pernyataan resminya, pihak Maroko menyampaikan pertanyaan sekaligus keheranan yang mendalam atas komunikasi tersebut. Mereka menegaskan sepenuhnya berhak menempuh prosedur banding hukum yang tersedia, serta tidak akan menerima langkah apa pun yang dapat merusak integritas proses atau menimbulkan keraguan atas keadilan putusan.

Setelah putusan Pengadilan Arbitrase Olahraga keluar, Federasi Sepak Bola Kerajaan Maroko (FRMF) juga mengumumkan niatnya untuk menggugat putusan tersebut, seraya menyatakan siap mengambil "semua langkah hukum yang diperlukan".