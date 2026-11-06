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LaportaGetty Images
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Dari penjara ke Camp Nou: Barcelona serahkan berkas pentingnya kepada mantan Menteri Dalam Negeri

Barcelona
LaLiga
Spanyol

Keahlian strategis

Dalam langkah tak terduga yang memicu banyak kontroversi di Catalunya dan sekitarnya, Barcelona memperkuat divisi tata kelola perusahaannya dengan menunjuk sosok politik berbobot, Joaquim Forn, mantan Menteri Dalam Negeri pemerintah Catalunya, sebagai kepala baru tata kelola institusional di klub.

Menurut laporan program "La Porteria" di kanal Betevé, yang dibenarkan oleh surat kabar "Mundo Deportivo", Forn akan menduduki jabatan kepala divisi tata kelola perusahaan di klub Catalan tersebut.

Penunjukan dengan satu tujuan: memulihkan disiplin

Penunjukan Joaquim Forn, yang disetujui pada Senin lalu, bertujuan memperkuat model tata kelola klub. Ia juga akan bekerja untuk memastikan proses pengambilan keputusan selaras dengan tujuan-tujuan yang telah disetujui dewan direksi.

Dengan demikian, Barcelona memasuki fase baru dalam pengelolaan institusinya, di mana klub akan mengandalkan pengalaman politik dan hukum yang panjang, dalam upaya menata keputusan-keputusan di dalam salah satu klub terbesar di dunia.

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08 Nov 2026

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Siapa Joaquim Forn?

Joaquim Forn, lulusan Fakultas Hukum dengan karier politik panjang di dewan kota Barcelona, ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri dalam pemerintah Catalunya pada Juli 2017.

Namun karier politiknya berbalik total beberapa bulan kemudian. Ia dipaksa mengundurkan diri pada Oktober di tahun yang sama setelah diadili atas tuduhan menyerukan referendum kemerdekaan pada 1 Oktober.

Forn kemudian dipenjara di penjara Estremera bersama delapan menteri lainnya, dan pada 2019 ia divonis hukuman penjara sepuluh tahun enam bulan. Setelah perjuangan hukum yang panjang, Forn memperoleh pengampunan pada 2021 dan dibebaskan.

Selama beberapa tahun terakhir, Joaquim Forn menjadi bagian dari layanan hukum grup Mediapro, dan kini ia akan menyumbangkan pengalaman, visi strategis, serta kepemimpinan institusionalnya untuk memperkuat bidang tata kelola perusahaan di klub sepak bola Barcelona.

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