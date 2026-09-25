Manchester City menghadapi jam-jam yang menentukan untuk mengetahui hukuman yang timbul akibat vonis bersalah atas 114 dari 115 tuduhan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Primer Inggris, setelah hasil kasus tersebut diumumkan, sementara klub bersiap mengajukan banding atas keputusan itu di hadapan komite khusus.

Menurut yang dilaporkan situs "The Athletic", tuduhan-tuduhan itu mencakup ketidakmampuan Manchester City menyampaikan informasi finansial yang akurat sepanjang 9 musim, dari 2009-2010 hingga 2017-2018, di samping tidak diungkapkannya secara lengkap rincian gaji mantan pelatih Roberto Mancini selama periode 2009-2010 hingga 2012-2013.

Pelanggaran-pelanggaran yang menjadi pokok kasus ini terjadi pada periode yang menyaksikan Manchester City meraih 3 gelar Liga Primer Inggris, di samping dua gelar Piala FA, 4 gelar Piala Liga Inggris, dan satu Community Shield.

Regulasi Liga Primer Inggris menetapkan sejumlah hukuman yang dapat dijatuhkan sesuai dengan sifat pelanggaran dan pembuktiannya, sementara hukuman final terhadap Manchester City belum ditetapkan hingga saat ini.

Daftar hukuman potensial yang dihadapi Manchester City:

- Peringatan resmi.

- Denda finansial besar.

- Pengurangan poin secara retroaktif, dengan besaran pengurangan ditentukan sesuai dengan tingkat keseriusan pelanggaran.

- Pencabutan gelar-gelar yang diraih klub selama musim-musim yang terdampak keputusan, jika hukuman final menetapkan hal tersebut.

- Larangan atas pendapatan dari kompetisi UEFA.

- Pengeluaran dari Liga Primer Inggris dan degradasi, sebagai salah satu opsi disipliner paling berat yang diajukan jika hukuman yang ditetapkan diterapkan.

- Larangan mendaftarkan pemain baru dalam skuad tim untuk kompetisi Eropa.

- Pembatasan jumlah pemain yang dapat didaftarkan klub dalam skuadnya untuk kompetisi Eropa.

- Pengeluaran dari kompetisi UEFA.

- Pengeluaran dari kompetisi Eropa di masa depan.

Sensitivitas kasus ini bagi Manchester City kian meningkat di tengah laporan-laporan yang menyebut kemungkinan penerapan sebagian hukuman secara retroaktif, yang dapat membuka pintu bagi peninjauan hasil atau gelar sebelumnya. Namun, hal itu tetap bergantung pada apa yang akan diputuskan komite yang berwenang dalam hukuman final.

Manchester City memiliki hak untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, yang berarti keluarnya hukuman tidak serta-merta menjadi akhir dari jalur hukum kasus ini, yang merupakan salah satu berkas disipliner terbesar dalam sejarah Liga Primer Inggris.