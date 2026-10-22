Sebuah laporan media Inggris, Kamis hari ini, menyebutkan bahwa Phil Foden telah berubah dari seorang yang terbuang musim lalu, di bawah kepemimpinan Pep Guardiola dan absennya dari Piala Dunia, menjadi bintang menonjol pada musim ini.

Surat kabar "AS" menerbitkan laporan tentang perubahan besar dalam perjalanan karier pemain Inggris tersebut dengan judul: "Foden Membongkar Guardiola".

Foden menegaskan, setelah kemenangan telak Manchester City atas AEK Athena (5/1), pada Selasa, di Liga Champions Eropa: "Saya benar-benar menikmatinya."

Pemain Inggris itu mencetak trigol dan menciptakan satu gol untuk Cherki, serta memainkan peran sentral dalam kembalinya tim ke jalur kemenangan di turnamen klub Eropa paling bergengsi.

Pertandingan berikutnya AVL Premier League 07.30 MCI

Foden bermain di posisi penyerang palsu, sebuah posisi yang membuat putra Manchester itu merasa nyaman.





Pemain Inggris itu menjelaskan: "Masih ada jalan panjang di hadapan saya untuk mencapai level terbaik saya, tetapi saya berjalan ke arah yang benar, dan mencetak gol selalu membantu saya."

Penyerang itu juga menerima pujian dari pelatihnya dalam sebuah konferensi pers, di mana Maresca mengatakan bahwa ia menganggapnya sebagai salah satu pemain Inggris terbaik.

Ia melanjutkan: "Ia tidak berada dalam kondisi terbaiknya selama dua atau tiga musim terakhir karena berbagai alasan, tetapi saya tahu betapa bagusnya ia dan saya berusaha membantunya. Saya yakin ia akan menjadi tambahan yang berharga bagi kami musim ini."

Foden kembali tepat pada waktunya, karena tidak ada pengganti alami untuk Haaland, selain itu salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan Maresca untuk menggantikan pemain Norwegia itu, Semenyo, akan absen selama delapan pekan.

Foden sebelumnya telah kembali ke tim menghadapi Ipswich Town pada pertandingan terakhir, mencetak gol pertamanya sejak sepuluh bulan, dengan demikian mengakhiri puasa golnya, dan ia telah mencetak empat gol dalam dua pertandingan terakhirnya.

Di Stadion Etihad, Foden dianggap sebagai bintang besar. Bahkan lebih dari itu karena ia berasal dari Manchester, lulusan akademi muda, dan pendukung setia Manchester City sejak masih kecil. "Ia salah satu dari kita." Begitulah para pendukung setia warna biru langit bersorak sementara Foden bersinar di sepanjang lapangan dengan bola melekat di kaki kirinya.

Foden di luar perhitungan Guardiola

Hal ini terjadi setelah pamornya meredup pada musim-musim terakhir, dari seorang pemain yang menjanjikan menjadi pemain yang terlupakan. Dari pemain terbaik Liga Premier Inggris menjadi pemain yang disingkirkan Guardiola.

Penampilannya menurun, pengaruhnya memudar, dan pada akhirnya ia dicoret dari skuad Tuchel untuk Piala Dunia musim panas lalu.

Ia terpaksa menyaksikan pertandingan dari rumah. Meski demikian, Foden tetap optimistis. Jika ia mempertahankan level yang ia tunjukkan dalam dua pertandingan terakhir, peluangnya untuk kembali membela tim nasional negaranya akan meningkat.

Yang ia butuhkan hanyalah membuktikan bahwa kembalinya yang kuat itu bertahan lama, dan bukan sekadar hasil dari dua pertandingan yang bagus.