Setelah berhari-hari diliputi polemik dan kekhawatiran soal keselamatan pemain akibat lapangan sintetis, Trabzonspor menyatakan siap menantang kondisi sulit tersebut dan mengumumkan senjata ofensifnya untuk duel melawan KuPS dari Finlandia, di mana bintang Mesir itu menjadi sorotan utama dalam laga penting di ajang UEFA Conference League.

Susunan resmi: Salah di jantung serangan

Tim pelatih Trabzonspor baru saja mengumumkan susunan pemain inti yang akan menghadapi KuPS dari Finlandia, dan daftar tersebut menampilkan bintang Mesir itu sebagai starter, meski berbagai peringatan sebelumnya soal bahaya bermain di atas rumput sintetis.

Berikut susunan pemain Trabzonspor:

Kiper: Onana.

Belakang: Mendy - Samet - Pina - Genc.

Tengah: Melih Kabasakal - Bouchouari - Ozan Tufan.

Depan: Salah - Aral Simsir - Onuachu.









Polemik rumput sintetis

Laga ini sebelumnya memicu polemik besar dalam beberapa hari terakhir terkait keikutsertaan Salah, karena pertandingan digelar di stadion yang seluruh permukaannya berupa rumput sintetis.

Rumput sintetis sebelumnya juga membuat timnas Mesir kehilangan Mohamed Salah saat menghadapi Sudan Selatan, mengingat meningkatnya risiko cedera otot dan beban berlebih pada persendian di jenis permukaan seperti ini.

Meski muncul spekulasi bahwa ia akan diistirahatkan dan penampilannya ditunda, pentingnya laga ini bagi perjalanan tim di Conference League mendorong pelatih untuk bertaruh pada kartu terkuatnya sejak menit pertama, sekaligus menegaskan bahwa tim datang ke Finlandia untuk membawa pulang tiga poin, apa pun kesulitannya.











