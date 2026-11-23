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Sejumlah laporan media mengungkap cerita di balik layar yang tak terduga seputar kemenangan Al-Ahli Jeddah atas rivalnya, Al Nassr, dengan skor 3-1 dalam laga klasik Liga Pro Saudi Roshn.

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Menurut laporan situs Erem News, yang mengutip program "Jawla Murtadda", pengelolaan teknis laga tersebut tidak hanya berada di tangan pelatih asal Kroasia, Marino Pusic. Para bintang Al-Ahli juga memainkan peran sentral dalam menyusun taktik dan mengambil keputusan teknis.

Berdasarkan keterangan program "Jawla Murtadda", sejumlah pemain Al-Ahli Jeddah sepakat sebelum pertandingan dimulai untuk mencoret gelandang bertahan asal Ukraina, Artem, dari susunan pemain. Langkah itu diambil demi menampilkan performa terbaik.

Tidak berhenti sampai di situ, para pemain juga mengambil alih sebagian besar tugas perencanaan pertandingan, sementara kiper asal Senegal, Edouard Mendy, berperan sebagai pemimpin sesungguhnya di atas lapangan dengan mengarahkan rekan-rekannya dan mengendalikan tempo permainan.

Para pemain Al-Ahli Jeddah menjalani laga dengan tekad dan semangat besar yang tercermin jelas pada performa mereka. Mereka pun memastikan kemenangan dan mendongkrak koleksi poin tim menjadi 24 di peringkat keempat klasemen Liga Pro Saudi Roshn, sedangkan Al Nassr tertahan di posisi kedua dengan 28 poin, sama dengan Al-Qadsiah.

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Rincian ini memunculkan tanda tanya besar mengenai kewenangan sebenarnya yang dimiliki pelatih Pusic, yang tengah berada di bawah tekanan suporter dan media yang kian meningkat akibat hasil yang naik turun, di tengah makin santernya kabar yang menyebut ia akan hengkang.