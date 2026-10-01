Kasus Negreira yang terkenal dan telah membayangi klub Barcelona selama bertahun-tahun memasuki babak yang menentukan sekaligus final, setelah Uni Sepak Bola Eropa "UEFA" mengumumkan keterlibatannya kembali dalam konfrontasi ini, bersenjatakan laporan besar dari rival sengitnya Real Madrid, dalam rangkaian kronologis yang berjalan cepat yang berakhir dengan penyelidikan pada penghujung 2026 dan dimulai dengan persidangan pada 2027.

UEFA menegaskan, dalam pernyataan resmi, bahwa pihaknya telah menerima "sejumlah besar dokumen" dari Real Madrid yang terkait dengan pembayaran Barcelona kepada Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil ketua komite teknis wasit di Federasi Spanyol, kasus yang kini dikenal media sebagai "Kasus Negreira".

Untuk memahami gambaran saat ini, kita harus kembali pada kronologi langkah-langkah yang diambil oleh federasi benua tersebut, sekaligus langkah-langkah baru yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam waktu dekat, menurut surat kabar Spanyol "Marca".

Babak Pertama: Membuka Penyelidikan lalu Membekukannya

Semuanya berawal ketika para pengawas etika dan disiplin UEFA mendeteksi indikasi kemungkinan pelanggaran terhadap kerangka hukum federasi akibat pembayaran-pembayaran tersebut, hingga mereka memutuskan untuk membuka penyelidikan resmi.

Namun, federasi dengan cepat memutuskan untuk menangguhkan penyelidikannya untuk sementara, sambil menunggu hasil dari proses pidana yang sedang berjalan di pengadilan-pengadilan Spanyol.









Babak Kedua: Gerakan Senyap Madrid

Selama periode pembekuan berkas UEFA, Real Madrid bergerak dalam diam, di mana mereka beberapa bulan sebelumnya menyiapkan laporan terperinci dan menyeluruh yang mencakup keseluruhan berkas kasus.

Melalui laporan tersebut, klub kerajaan itu berupaya memastikan Barcelona dimintai pertanggungjawaban secara internasional, setelah merasa tidak adanya kemajuan nyata di tingkat domestik.

Gerakan ini bertepatan dengan rekonsiliasi bersejarah antara Real Madrid dan UEFA, serta kedekatannya menuju kesepakatan serupa dengan Asosiasi Klub Eropa EFC, di mana klub bersikeras dalam semua pembahasan akan perlunya menghukum Barcelona demi menjaga kredibilitas sepak bola.

Babak Ketiga: UEFA Memecah Keheningan

Inilah titik balik saat ini, di mana UEFA secara resmi menegaskan telah menerima dokumen Real Madrid terkait kasus terkenal yang menuduh Barcelona membayar sejumlah uang kepada mantan pejabat komite wasit.

Dalam pernyataannya disebutkan: "Para pengawas etika dan disiplin UEFA juga telah menerima dokumen-dokumen ini, dan akan menganalisisnya dalam proses peninjauan mereka," yang secara praktis berarti pengaktifan kembali penyelidikan Eropa yang telah dibekukan sejak 2023.









Babak Keempat: Penutupan Tirai Penyelidikan

Data peradilan menunjukkan bahwa penyelidikan pidana di Spanyol diperkirakan akan berakhir pada penghujung tahun 2026, yakni setelah hakim yang berwenang menolak permintaan yang diajukan Real Madrid dan didukung oleh Kejaksaan Agung untuk memperpanjang penyelidikan enam bulan lagi, yang berarti hitungan mundur penyelidikan secara faktual telah dimulai.

Babak Kelima dan Terakhir: Saat Kebenaran dan Persidangan

Setelah penyelidikan berakhir, proses persidangan direncanakan dimulai pada tahun 2027. Pada tahap ini, keputusan akhir akan berada di tangan UEFA, yang setelah menganalisis dokumen Madrid dan mendengarkan argumen Barcelona, harus menilai apakah terdapat dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan sanksi yang bisa mencapai larangan tampil di Eropa, sehingga mengakhiri kasus korupsi perwasitan terlama yang mengguncang sepak bola Spanyol.