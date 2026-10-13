Laga antara Al Ittihad asal Arab Saudi dan Shabab Al Ahli dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite diwarnai sebuah momen kontroversial dari sisi perwasitan, ketika bola berubah dari potensi penalti menjadi gol bagi tim lawan.

Al Ittihad menjamu Shabab Al Ahli pada hari Selasa ini di Stadion Al Inma, Jeddah, dalam pekan kedua fase liga turnamen Asia tersebut.

Pada menit ketujuh pertandingan, pemain Iran Sardar Azmoun membuka keunggulan bagi Shabab Al Ahli, usai aksi individu istimewa dari Guilherme Bala, yang melewati lebih dari satu pemain sebelum menyodorkan bola kepadanya di depan gawang yang sudah kosong.

Begitu gol tercipta, para pemain Al Ittihad langsung meminta wasit untuk kembali melihat teknologi video, dengan alasan adanya penalti untuk tim Arab Saudi tersebut sebelum Shabab Al Ahli mencetak gol keunggulan.

Setelah peninjauan dari ruang teknologi video, wasit mengesahkan gol tim Uni Emirat Arab itu dan menolak memberikan penalti bagi Al Ittihad, dengan alasan tidak adanya pelanggaran.