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Real Madrid semakin dekat dengan target yang belum pernah mereka capai sejak format baru Liga Champions diterapkan. Setelah meraih kemenangan sempurna dalam lima laga pertama, mereka kini nyaris hanya berjarak satu langkah untuk mengamankan tempat di antara delapan tim terbaik fase liga.

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Los Blancos telah mengoleksi 15 poin dari 15 poin yang tersedia pada edisi 2026-2027. Catatan ini mungkin terlihat wajar bagi pemegang rekor gelar Liga Champions terbanyak dengan 15 trofi, tetapi kali ini punya arti khusus, sebab Real Madrid selalu gagal finis di delapan besar fase liga sejak format baru diberlakukan pada musim 2024-2025.

Menurut laporan harian Spanyol "Marca", secara teori Real Madrid hanya membutuhkan satu kemenangan dari tiga laga tersisa untuk hampir memastikan tiket langsung ke babak 16 besar sekaligus terhindar dari babak play-off menuju babak 16 besar.

Los Blancos masih menyisakan tiga pertandingan, dua di antaranya laga tandang melawan Arsenal dan Shakhtar, ditambah satu laga kontra LASK di Stadion Santiago Bernabeu.

Sebelum menghadapi PSV Eindhoven, Jose Mourinho telah menegaskan pentingnya mengumpulkan poin yang cukup agar tidak perlu melakoni babak play-off. "12 poin memberi kami ketenangan... tetapi kami harus terus melaju, karena kami tidak ingin bermain di babak play-off," ujarnya.

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Usai menundukkan tim asal Belanda tersebut, Real Madrid mempertahankan start sempurna mereka di kompetisi ini dengan lima kemenangan beruntun.

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Mourinho Paham Betul Beratnya Babak Play-off

Mourinho punya alasan tambahan untuk menekankan pentingnya finis di delapan besar fase liga, karena musim lalu ia melatih tim yang menjerumuskan Real Madrid ke babak play-off.

Benfica, di bawah arahan pelatih asal Portugal itu, menggagalkan langkah Real Madrid lolos langsung pada matchday terakhir fase liga. Saat itu, hasil imbang sudah cukup bagi tim Spanyol tersebut untuk menghindari babak play-off, tetapi kiper Benfica asal Ukraina, Anatoliy Trubin, mencetak gol di masa injury time. Gol itu membuat Real Madrid terlempar dari delapan besar sekaligus mengantar Benfica ke babak play-off.

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Hasil undian kemudian kembali mempertemukan kedua tim dalam duel langsung yang diwarnai banyak kontroversi, termasuk insiden hinaan rasial yang dialami Vinicius Junior dari Prestianni pada leg pertama di Lisbon.

Real Madrid menjalani fase tersebut di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, setelah Xabi Alonso dipecat pada Januari menyusul kekalahan dari Barcelona di final Piala Super Spanyol.

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Musim lalu, Real Madrid mengakhiri fase liga di peringkat kesembilan setelah menelan tiga kekalahan dari Liverpool, Manchester City, dan Benfica, sehingga terpaksa melakoni babak play-off.

Musim Sebelumnya Lebih Sulit

Pada musim sebelumnya, di bawah komando Carlo Ancelotti, awal perjalanan Real Madrid di Eropa justru lebih rumit. Mereka kalah dalam tiga dari lima laga pertama, yakni dari Lille, Milan, dan Liverpool.

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Meski memenangi tiga laga terakhir, tim tersebut tidak mampu finis lebih baik dari peringkat ke-11 dan kembali harus menjalani babak play-off.

Kala itu, Real Madrid bertemu Manchester City asuhan Pep Guardiola, tetapi sukses menyingkirkan tim Inggris tersebut dengan kemenangan di kedua leg. Setelah itu, mereka menghadapi Atletico Madrid di babak berikutnya dalam duel yang ditentukan lewat adu penalti dan diwarnai kontroversi besar akibat insiden dua sentuhan beruntun Julian Alvarez.

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Petualangan Eropa Real Madrid pada musim itu berakhir di tangan Arsenal di perempat final, sementara musim lalu mereka tersingkir oleh Bayern Munich, meski saat itu mereka lebih dekat untuk mencapai semifinal melawan tim Jerman tersebut dibandingkan saat berhadapan dengan Arsenal.

Satu Langkah Lagi Menuju Jeda hingga Maret

Kini, Real Madrid mengantongi 15 poin yang menempatkan mereka dalam posisi sangat nyaman dibandingkan sebagian besar pesaingnya.

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Satu kemenangan lagi akan membuat kelolosan Real Madrid ke delapan besar nyaris pasti. Hal ini akan memberi tim kesempatan untuk beristirahat dari kompetisi Liga Champions hingga Maret, alih-alih harus memainkan dua laga tambahan di babak play-off.

Pentingnya skenario ini tidak hanya terbatas pada urusan Eropa. Real Madrid akan memiliki ruang lebih besar untuk mengatur jadwal pertandingan, meringankan beban fisik dan mental para pemain, sekaligus memperoleh keunggulan tambahan dalam persaingan memperebutkan gelar LaLiga.

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Setelah dua musim terpaksa melalui babak play-off, jalan kali ini tampak terbuka lebar bagi Los Blancos untuk menuntaskan fase liga di delapan besar, dan hal itu akan menjadi pembeda penting dalam perhitungan mereka pada paruh kedua musim.