Dalam perkembangan mengejutkan yang berpotensi menggambar ulang peta persaingan memperebutkan kursi presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", benua Asia melepaskan sikap konfrontatifnya yang sebelumnya ditujukan kepada Gianni Infantino, dan mengumumkan dukungan terhadap masa jabatan barunya. Langkah ini memberi dorongan penting bagi presiden FIFA menjelang pemilihan Maret mendatang.

Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, presiden Konfederasi Sepak Bola Asia, hari Jumat ini mengumumkan dukungan benua Asia kepada Infantino dalam upayanya meraih masa jabatan keempat dan terakhir sebagai pemimpin federasi internasional tersebut, dalam sebuah pertemuan Konfederasi Asia di ibu kota Jepang, Tokyo, yang dihadiri oleh pejabat berkebangsaan Swiss-Italia itu.

Sheikh Salman mengatakan, sebagaimana disorot oleh situs resmi Konfederasi Asia: "Kami memperbarui komitmen penuh kami untuk mendukung Anda dan mendukung kepemimpinan Anda, saat Anda berupaya meraih masa jabatan baru sebagai presiden FIFA," seraya menambahkan bahwa konsultasinya dengan sejumlah pejabat sepak bola di benua ini menunjukkan jelasnya sikap mereka yang mendukung Infantino.

Pengumuman ini memperoleh arti penting tersendiri di tengah perselisihan yang muncul antara kedua pihak terkait proyek pendirian sebuah perusahaan komersial milik FIFA, dengan tujuan membuka modalnya bagi para investor dari sektor swasta.

Sebelumnya, Konfederasi Asia bergabung dengan Konfederasi Eropa "UEFA" dan Konfederasi Amerika Utara, Tengah, dan Karibia "CONCACAF" dalam menentang proyek tersebut, yang dirahasiakan sebelum akhirnya ditinggalkan.

Meski Konfederasi Asia, setelah proyek itu ditinggalkan, tetap berpegang pada sikapnya yang menyerukan pengunduran diri Infantino, sikap sejumlah federasi nasional di benua ini belakangan beralih untuk mendukung presiden FIFA, sebelum akhirnya datang pengumuman Sheikh Salman yang menegaskan dukungan konfederasi benua ini kepadanya dalam perebutan kursi presiden.

Presiden Konfederasi Asia mengomentari perselisihan sebelumnya dengan mengatakan: "Gianni, ya, kita pernah memiliki perbedaan pandangan di masa lalu, tetapi kita harus melangkah maju. Sepak bola menjadi lebih kuat ketika kita bekerja sama."

Sikap Asia menjadi kartu penting dalam perhitungan pemilihan, mengingat konfederasi benua ini menaungi 46 federasi anggota, pada saat Infantino menghadapi penolakan dari Konfederasi Eropa, yang menaungi 55 anggota, dan Konfederasi CONCACAF, yang memiliki 35 federasi.

Pemilihan presiden FIFA dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang, dengan pendaftaran pencalonan ditutup pada 18 November.

Infantino berusia 56 tahun, dan merupakan satu-satunya kandidat yang secara resmi mengumumkan pencalonannya hingga saat ini, sementara Victor Montagliani, yang namanya dimunculkan sebagai pesaing potensial terkuatnya, tidak diperkirakan akan masuk dalam perebutan pemilihan.