Klub Inggris Manchester City mulai melelang barang-barang pribadi milik mantan pelatihnya, Pep Guardiola, melalui lelang terbuka, menyusul kepergiannya secara resmi dari kursi kepelatihan tim pada akhir musim 2025-2026.

Pelatih asal Spanyol berusia 55 tahun itu memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada musim panas ini, mengakhiri perjalanan luar biasa yang berlangsung selama sepuluh tahun, di mana ia meraih seluruh gelar yang mungkin diraih bersama City, dengan lebih memilih hengkang satu tahun sebelum kontraknya berakhir. Tampaknya klub Inggris itu berusaha meraih keuntungan finansial terakhir dari era bersejarah sang pelatih, dengan mengumumkan melalui situs resminya penjualan perabot dan barang-barang dari ruang kerja pribadinya kepada publik.

Lelang yang dijadwalkan ditutup dalam waktu lima hari itu mencakup beragam barang milik Guardiola, mulai dari peluitnya yang terkenal dan koleksi dupa pribadinya, hingga pakaian latihannya serta set cangkir kopi dan barang-barang kenang-kenangan, ditambah unit pencahayaan dan kursi ruang kerjanya. Tampaknya klub berniat mengosongkan ruangan itu sepenuhnya, karena satu-satunya yang tidak dijual hanyalah meja kerja, sofa, dan gantungan pakaian, menurut surat kabar Inggris "The Sun".

Lelang tersebut mendapat animo dan persaingan dari para pendukung; penawaran untuk peluit mencapai 282 poundsterling, sementara nilai penawaran untuk barang-barang kenang-kenangan mencapai 571 poundsterling. Sebaliknya, koleksi dupa tercatat 172 poundsterling, tertinggal tipis dari unit pencahayaan ruang kerja yang penawarannya mencapai 200 poundsterling.

Di sisi lain, Manchester City mengumumkan penunjukan pelatih asal Italia sekaligus mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, sebagai pengganti Guardiola untuk memimpin tim pada musim 2026-2027. Maresca memiliki pengetahuan luas tentang klub berjuluk The Citizens itu setelah sebelumnya bekerja sebagai asisten Guardiola dalam dua periode berbeda.

Pelatih asal Italia itu telah mulai bergerak di bursa transfer musim panas dengan sebuah kesepakatan besar, yakni merekrut Elliot Anderson dari Nottingham Forest seharga 116 juta poundsterling, di samping mendatangkan trio muda Pierce Charles, Jeremie Monga, dan Mathis Detourbet.

Adapun mengenai langkah Guardiola selanjutnya, sementara yang diperkirakan adalah ia akan menjalani masa istirahat dari kepelatihan, laporan media selama gelaran Piala Dunia mengungkap bahwa ia sempat mencapai kesepakatan lisan untuk menangani timnas Inggris sebelum penunjukan Thomas Tuchel sebagai pengganti Gareth Southgate, namun ia mundur dari langkah tersebut pada saat-saat terakhir. Kabar terbaru menunjukkan bahwa ia tengah menjalani pembicaraan serius dengan Federasi Sepak Bola Italia untuk memimpin Azzurri.