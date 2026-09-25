Dari pelanggaran nyata hingga pendanaan misterius: mengapa kasus City berbeda dari Everton dan Nottingham?

Kasus Manchester City telah berlangsung lebih dari 3 tahun sejak tuduhan diarahkan kepada klub tersebut, di mana pada rentang waktu itu kasus-kasus lain yang menyangkut klub seperti Everton dan Nottingham Forest telah diselesaikan, setelah keduanya dikaitkan dengan pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan serta dijatuhi sanksi pengurangan poin.

Menurut situs "BBC Sport", lamanya waktu penanganan kasus Manchester City disebabkan oleh besarnya tuduhan dan kerumitannya dibandingkan dengan kasus-kasus lain, mengingat kasus ini mencakup lebih dari 115 tuduhan yang meliputi berbagai aspek regulasi keuangan selama 9 tahun.

Sebaliknya, kasus Everton dan Nottingham Forest pada dasarnya berkisar pada pelampauan batas kerugian yang diperbolehkan, yaitu lebih dari 150 juta pound sterling selama 3 tahun, dan pelanggaran dalam kedua kasus tersebut lebih jelas, sehingga membatasi ruang pembelaan di hadapan pihak berwenang.

Adapun berkas Manchester City mencakup dakwaan yang lebih rumit, di antaranya tuduhan bahwa klub menyembunyikan pendanaan dari para pemegang saham dengan kedok kontribusi sponsor, sebuah persoalan yang membutuhkan pemeriksaan terperinci atas transaksi, kontrak, dan informasi keuangan selama bertahun-tahun.

Selain itu, banyaknya tuduhan dan rentang waktu panjang yang dicakup kasus ini membuat pemeriksaan bukti dan tanggapan atas setiap poin menjadi lebih rumit, dan inilah yang menjelaskan perbedaan besar dalam durasinya dibandingkan dengan kasus-kasus lain.