Bek sayap berusia 25 tahun itu dicoret dari skuad untuk laga Nations League Elftal melawan Serbia pada Minggu malam (18.00) oleh pelatih tim nasional baru, Xavi Hernandez. Hal itu terlihat dari daftar skuad resmi yang diajukan federasi Belanda kepada UEFA.

Saat berhadapan dengan tim DFB pada Kamis lalu (1-1), Frimpong juga tidak dimainkan. Meski bek kanan itu masuk dalam skuad Belanda, ia hanya duduk di bangku cadangan sepanjang 90 menit penuh. Melawan Serbia, kini ia bahkan tidak lagi masuk ke dalam tim berisi 23 pemain.

Bagi Frimpong, pencoretan ini menjadi titik nadir pahit berikutnya dalam krisis performa yang sudah berlangsung sekitar satu tahun. Setelah memenangi double Bundesliga Jerman dan DFB-Pokal bersama Bayer 04 Leverkusen pada 2024, FC Liverpool mengamankan jasa bek kanan supercepat itu pada musim panas 2025. The Reds mengirimkan 40 juta euro kepada klub Bundesliga tersebut.

Di bawah mantan pelatih The Reds, Arne Slot, yang memboyongnya ke Anfield sebagai transfer impian, Frimpong awalnya tampak pasti mendapat tempat di sisi kanan lini belakang empat pemain. Namun, masalah paha yang membandel lebih dulu menghambatnya. Dari 16 pekan pertama Premier League, ia absen dalam sepuluh pertandingan karena cedera. Karena itu pula, hingga pergantian tahun ia hanya mencatatkan 11 penampilan (satu gol, satu assist) dari total 27 laga kompetitif yang mungkin dimainkan.

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Berapa banyak kontribusi gol yang dikumpulkan Jeremie Frimpong pada musim pertamanya bersama Liverpool?

Saat akhirnya lebih sering dimainkan pada tahun baru setelah pulih dari cedera, ia hanya jarang mampu meyakinkan. Dalam lini belakang empat pemain milik Slot yang lebih defensif - di Leverkusen ia masih bermain sebagai wing-back kanan dalam formasi tiga bek - pemain Belanda itu berulang kali memperlihatkan kelemahan mencolok dalam bertahan dan penempatan posisi. Dalam pergerakan ke depan pun ia tidak menunjukkan daya dobrak yang diharapkan, dan pada akhir musim ia hanya membukukan dua gol dan dua assist dari 35 penampilan.

Pada Oktober, tepat sebelum Frimpong absen cukup lama karena masalah pahanya, mantan pemain The Reds Don Hutchison pun menjelaskan: "Saya telah menonton setiap pertandingan Liverpool musim ini yang bisa saya tonton. Dan dalam beberapa di antaranya, seperti saat melawan Southampton (2-1 di EFL Cup pada akhir September, cat. red.), dia terus-menerus kehilangan bola. Umpan-umpan sederhananya entah ke mana dan kepercayaan dirinya terus menghilang."

Saat itu, ia bahkan menyarankan pelatih LFC Slot untuk mencoret pemain Belanda tersebut dan mulai mencari alternatif. "Saya pasti akan memainkan (Conor) Bradley sebagai starter. Dengan performanya saat ini, Frimpong bahkan tidak dekat dengan starting XI," kata Hutchison.

Mengapa Jeremie Frimpong gagal tampil di Piala Dunia 2026 bersama Belanda?

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Frimpong kemudian menerima konsekuensi dari musim buruknya bersama Liverpool pada musim panas lalu, ketika ia gagal masuk ke skuad Piala Dunia Belanda. Sebagai gantinya, Jurrien Timber (FC Arsenal) dan Denzel Dumfries (Real Madrid) mendapat kepercayaan dari mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dan di level klub pun situasinya masih belum benar-benar membaik. Setelah pada awal musim ia masih dimainkan oleh pelatih baru Liverpool Andoni Iraola sebagai opsi utama di bek kanan, kini pemain anyar Ronald Araujo, yang sejatinya merupakan bek tengah, justru lebih dipilih di posisi tersebut.

Angka-angka mentah membenarkan keputusan Iraola. Saat Frimpong menjadi starter, Liverpool kebobolan enam gol dalam empat pertandingan, sedangkan bersama Araujo sejak awal dalam tiga laga, Liverpool belum kebobolan satu gol pun. Sebuah kondisi yang baru-baru ini juga dikecam oleh mantan pemain tim nasional Inggris Danny Murphy.

Kepada talkSport, ia mengatakan bahwa "para full-back", yang dimaksud selain Frimpong juga adalah tandemnya di kiri Milos Kerkez, "tidak cukup bagus" untuk standar FC Liverpool. "Mereka juga tidak menjadi lebih baik, mereka memang tidak punya itu dalam diri mereka. Mereka bekerja keras, tetapi kualitas umpan silang mereka dan pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan buruk."