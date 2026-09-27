Bek sayap berusia 25 tahun itu dicoret dari skuad untuk laga Nations League Elftal melawan Serbia pada Minggu malam (18.00) oleh pelatih tim nasional baru Xavi Hernandez. Hal itu terlihat dari daftar skuad resmi yang diajukan federasi Belanda kepada UEFA.

Saat menghadapi tim DFB pada Kamis lalu (1-1), Frimpong juga tidak dimainkan. Meski bek kanan itu masuk dalam skuad Belanda, ia hanya duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh. Melawan Serbia, kini ia bahkan tidak lagi masuk dalam tim berisi 23 pemain.

Bagi Frimpong, pencoretan ini menjadi titik terendah pahit berikutnya dari krisis performa yang sudah berlangsung sekitar satu tahun. Setelah memenangi double gelar Bundesliga Jerman dan DFB-Pokal bersama Bayer 04 Leverkusen pada 2024, FC Liverpool mengamankan jasa bek kanan supercepat itu pada musim panas 2025. The Reds membayarkan 40 juta euro kepada klub Bundesliga tersebut.

Di bawah mantan pelatih The Reds, Arne Slot, yang memboyongnya ke Anfield Road sebagai transfer incarannya, Frimpong sempat tampak pasti mendapat tempat di sisi kanan lini belakang dalam formasi empat bek. Namun, ia lebih dulu dihambat masalah paha yang tak kunjung reda. Dari 16 pekan pertama di Premier League, ia absen dalam sepuluh laga karena cedera. Itu pula sebabnya hingga pergantian tahun ia hanya mencatatkan 11 penampilan (satu gol, satu assist) dari total 27 pertandingan kompetitif yang mungkin dimainkan.

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Berapa banyak kontribusi gol yang dicatatkan Jeremie Frimpong pada musim pertamanya di Liverpool?

Ketika setelah pulih dari cedera ia akhirnya lebih sering mendapat kesempatan bermain pada tahun baru, ia juga hanya jarang mampu meyakinkan. Dalam lini empat bertahan milik Slot - di Leverkusen ia sebelumnya bermain sebagai wing-back kanan dalam formasi tiga bek - pemain Belanda itu berulang kali memperlihatkan kelemahan mencolok dalam bertahan dan penempatan posisi. Dalam fase menyerang pun ia tidak menunjukkan daya dobrak yang diharapkan. Pada akhirnya, ia hanya menorehkan dua gol dan dua assist dalam 35 penampilan sepanjang musim.

Pada Oktober, sesaat sebelum Frimpong absen cukup lama karena masalah pahanya, mantan pemain The Reds Don Hutchison lalu menjelaskan: "Saya sudah menonton setiap pertandingan Liverpool musim ini yang bisa saya saksikan. Dan dalam beberapa di antaranya, seperti laga melawan Southampton (2-1 di EFL Cup pada akhir September, cat. red.), dia terus saja kehilangan bola. Umpan-umpan sederhana mengarah entah ke mana dan rasa percaya dirinya semakin menghilang."

Bahkan saat itu ia sudah menyarankan pelatih LFC Slot untuk mencadangkan pemain Belanda tersebut dan mulai mencari alternatif lain. "Saya akan memainkan (Conor) Bradley sebagai starter, jelas. Dengan performanya saat ini, Frimpong bahkan tidak dekat dengan starting XI," kata Hutchison.

Mengapa Jeremie Frimpong gagal tampil di Piala Dunia 2026 bersama Belanda?

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Frimpong kemudian menerima konsekuensi dari musim buruknya bersama Liverpool pada musim panas lalu, ketika ia gagal masuk skuad Piala Dunia Belanda. Sebagai gantinya, Jurrien Timber (FC Arsenal) dan Denzel Dumfries (Real Madrid) mendapat kepercayaan dari mantan pelatih tim nasional Ronald Koeman untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Dan di level klub pun situasinya masih belum benar-benar membaik. Setelah pada awal musim ia masih dimainkan sebagai opsi utama di posisi bek kanan oleh pelatih baru Liverpool Andoni Iraola, kini rekrutan anyar Ronald Araujo, yang sebenarnya berposisi asli sebagai bek tengah, lebih dipilih di sana.

Angka-angka mentah pun membenarkan Iraola. Saat Frimpong menjadi starter dalam empat pertandingan, Liverpool kebobolan enam gol, sementara dengan Araujo sejak awal dalam tiga laga, Liverpool belum kebobolan satu gol pun. Sebuah kondisi yang baru-baru ini juga dikritik oleh mantan pemain tim nasional Inggris Danny Murphy.

Dalam wawancaranya dengan talkSport, ia mengatakan bahwa "para bek sayap", yang dimaksud selain Frimpong juga pasangannya di kiri, Milos Kerkez, "tidak cukup bagus" untuk memenuhi tuntutan FC Liverpool. "Mereka juga tidak akan menjadi lebih baik, mereka memang tidak punya itu. Mereka bekerja keras, tetapi kualitas umpan silang mereka dan pengambilan keputusan di sepertiga akhir lapangan itu buruk."