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Bruno Guimaraes disambut sorakan cemooh dan siulan saat kembali menginjak rumput St James' Park untuk pertama kalinya sejak hengkang ke Arsenal pada musim panas. Pemain Brasil yang pernah menjadi idola suporter di Tyneside itu mendapati bahwa ikatan emosional tak banyak berarti di tengah sengitnya persaingan gelar Premier League.

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Sambutan tak bersahabat bagi mantan kapten Newcastle

Hubungan mesra antara Guimaraes dan pendukung Newcastle United resmi berakhir pahit. Setelah menjadi sosok andalan sekaligus kapten klub, pemain timnas Brasil itu pindah ke London utara pada bursa transfer musim panas. Kepindahan tersebut jelas masih menjadi sumber kekecewaan bagi para pendukung di wilayah timur laut Inggris.

Suasana memanas jauh sebelum peluit pertama berbunyi. Sang gelandang mendapat sambutan dingin saat turun dari bus tim Arsenal pada sore hari tadi. Ketegangan kian meningkat ketika laga yang sangat dinantikan antara dua tim dengan ambisi tampil di Liga Champions itu dimulai.

Alih-alih mendapat tepuk tangan penghargaan yang kerap diberikan kepada sosok pujaan yang kembali, ia menghadapi upaya tekanan mental yang lebih agresif dari penonton tuan rumah. Bintang Arsenal itu mendapat siulan keras dari fans Newcastle United setiap kali menyentuh bola, sehingga malam tersebut terasa sangat tidak nyaman bagi gelandang kreatif berusia 29 tahun itu.

Arsenal incar keunggulan besar di puncak klasemen

Meski perhatian tertuju pada Guimaraes, tim asuhan Mikel Arteta datang ke Newcastle dengan tujuan jelas: memperlebar keunggulan mereka di puncak klasemen Premier League. Arsenal meraih kemenangan tipis 2-1 di stadion ini musim lalu, dan mengulanginya hari ini akan sangat berarti bagi posisi mereka di klasemen saat ini.

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Dengan Manchester City tengah tersendat, kemenangan tim tamu akan membuat mereka unggul delapan poin atas juara bertahan bahkan sebelum periode liburan akhir tahun dimulai. Ini menjadi peluang besar bagi Arsenal untuk mengendalikan arah persaingan gelar.

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Situasi saat ini turut dipengaruhi kemerosotan City yang tidak biasa di bawah Enzo Maresca, yang menyaksikan timnya melewati empat pertandingan tanpa kemenangan. Hasil mengecewakan terbaru mereka terjadi lebih awal hari ini saat bermain imbang -1-1 melawan Fulham, hasil yang membuka peluang lebar bagi Arteta untuk memperkokoh posisi timnya di puncak klasemen. Guimaraes dipilih untuk tampil sejak awal di lini tengah Arsenal, bermain bersama Declan Rice dan Martin Odegaard dalam trio yang menjadi penggerak utama upaya mereka mengejar gelar musim ini.

Warisan yang ternoda oleh kepindahan pada musim panas

Bagi banyak pengamat, kecaman yang ditujukan kepada Guimaraes terasa sangat keras mengingat kontribusinya bagi Newcastle sebelumnya. Ia merupakan salah satu pilar utama kebangkitan tim di bawah kepemilikan saat ini, tetapi kepindahannya tampaknya meninggalkan kekesalan yang masih terasa di kalangan masyarakat Geordie.

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Suasana saat ia tiba di stadion sangat bertolak belakang dengan pemujaan yang pernah diterimanya. Ketika kembali ke tempat yang dahulu menjadi rumahnya, sambutan yang ia dapat jelas tidak seperti yang diharapkannya.

Meski mendapat cemooh lantang dari tribune, Guimaraes tetap fokus pada tanggung jawab barunya sebagai pemain Arsenal. Arteta menunjukkan kepercayaan besar kepada sang gelandang sejak kedatangannya, dan tempatnya dalam susunan pemain awal hari ini menegaskan pentingnya peran Guimaraes dalam skema taktik Arsenal.