Pemain Maroko Yasser Zabiri, penyerang Racing Santander, tiba di Barcelona pada hari Rabu dengan bekal awal musim yang luar biasa di Liga Spanyol, setelah mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan pertamanya, menjadikannya salah satu kejutan paling menonjol musim ini, menjelang laga timnya yang dinanti-nantikan melawan Barcelona di Stadion Camp Nou.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", penyerang Maroko berusia 21 tahun itu, yang telah menjadi pemain internasional bersama timnas negaranya sejak Mei lalu, sebelumnya telah meraih penghargaan Bola Perak di Piala Dunia U-20 2025, setelah mencetak 5 gol, termasuk dua gol di partai final melawan Argentina, untuk kemudian memulai perjalanan yang mengesankan di lapangan-lapangan Eropa.

Zabiri lahir di Marrakech, dan menjalani pembinaan di Akademi Mohammed VI, sebelum pindah ke Union Touarga lalu Famalicao Portugal pada Agustus 2024, di mana ia menandatangani kontrak hingga tahun 2028.

Setelah kegemilangannya bersama timnas Maroko di Piala Dunia U-20, nilainya meningkat secara signifikan, sebelum ia pindah ke Rennes Prancis pada Februari 2026 dengan kontrak yang berlaku hingga 2029.

Setelah itu, Zabiri pindah ke Racing Santander dengan status pinjaman selama satu musim, dalam sebuah langkah yang bertujuan memberinya kesempatan lebih besar untuk bermain dan menimba pengalaman di salah satu liga besar Eropa.

Penyerang Maroko itu telah menetapkan targetnya saat tiba di Santander dengan mengatakan: "Target saya adalah mencetak 10 gol", namun ia berhasil mencetak separuh dari jumlah itu hanya setelah 5 pekan, dan ia bisa saja mencapai 6 gol seandainya golnya tidak dianulir saat melawan Rayo Vallecano, sementara rata-rata golnya adalah satu gol setiap 56 menit.

Zabiri menonjol dengan kemampuannya untuk terus bergerak dan memanfaatkan ruang di belakang lini para lawan, hal yang memberinya beragam pilihan bagi para pengatur serangan Racing, terutama sang pemain gaek Sergio Canales.

Pelatih tim, Jose Alberto Lopez, mengatakan bahwa pemain tersebut pandai membaca ruang di belakang jantung pertahanan dan menyelesaikan serangan dengan cara yang istimewa.

Direktur olahraga Racing, Chema Aragon, sebelumnya menggambarkan Zabiri sebagai sosok yang "pandai bergerak di ruang-ruang kosong dan menyelesaikan serangan dengan cemerlang", sebagai isyarat atas alasan klub berupaya mengikatnya dengan kontrak.

Sementara Zabiri menjalani laga pertamanya melawan Barcelona di Liga Spanyol, pertandingan itu memiliki makna khusus baginya, setelah sebelumnya ia mengungkapkan mimpinya untuk bermain bagi klub Catalan tersebut, dengan mengatakan: "Target saya adalah bermain untuk Barcelona. Saya sudah mencintai Barcelona sejak kecil".