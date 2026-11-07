Atletico Madrid menjamu Barcelona di Stadion Riyadh Air Metropolitano, dalam laga yang dinantikan dengan perebutan puncak klasemen sebagai tajuk utamanya. Kemenangan akan memberi tim ibu kota peluang untuk melaju ke jeda internasional sambil bertengger di puncak klasemen, sekaligus mengirim pesan kuat terkait ambisi sesungguhnya mereka dalam bersaing merebut gelar Liga.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", sorotan dalam laga ini tertuju pada satu nama yang menonjol di atas semuanya, yaitu Julian Alvarez, mengingat semua yang terjadi pada bursa transfer musim panas lalu terkait masa depannya dan keinginannya mengenakan kostum klub Catalan tersebut.

Terlepas dari semua urusan terkait masa depannya di luar lapangan hijau, penyerang Atletico Madrid ini berubah menjadi sumber kabar gembira bagi timnya setiap kali menghadapi Barcelona, karena klub Catalan, yang berupaya merekrutnya sepanjang musim panas, merupakan salah satu korban favoritnya.

Julian Alvarez berhasil mencetak 4 gol ke gawang Barcelona selama dua musimnya bersama Atletico Madrid.

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Penyerang Argentina itu tidak pernah mencetak gol ke gawang tim mana pun lebih banyak daripada yang ia cetak ke gawang Barcelona, kecuali Real Madrid dan Rayo Vallecano, yang masing-masing telah ia bobol dengan jumlah gol yang sama.

Namun, Alvarez unggul dalam perbandingan ini berkat dua assist ke klub Catalan, berbanding satu assist ke Real Madrid, dan tanpa satu assist pun ke Rayo Vallecano.

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Penyerang Argentina itu menjadi sumber kerepotan besar bagi tim asuhan Hansi Flick, yang mendorong Diego Simeone untuk mengandalkannya demi memenangkan laga. Empat gol Alvarez ke gawang Barcelona tercipta di berbagai kompetisi, baik Liga Spanyol, Copa del Rey, maupun Liga Champions Eropa, dan ia juga mencetak gol di Stadion Metropolitano serta di markas klub Catalan tersebut.

Penyerang Argentina itu mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan melawan Barcelona, sementara Simeone memilih mengistirahatkannya pada laga Liga yang digelar di Stadion Metropolitano musim lalu, sebagai persiapan untuk pertemuan kedua tim di Liga Champions Eropa 4 hari berselang.

Pertemuan-pertemuan Julian Alvarez melawan Barcelona layak diulas secara rinci, sebab kedua tim bertemu musim lalu di Copa del Rey, tepatnya pada 12 Februari, ketika Stadion Riyadh Air Metropolitano menggelar laga yang disaksikan kehadiran suporter yang membludak, dan Atletico Madrid berhasil melumat Barcelona dengan skor telak 4-0, dalam pertandingan yang masih diingat baik oleh pendukung tim ibu kota.

Atletico tampil memukau di babak pertama, yang dipuncaki gol keempat bertanda tangan Alvarez, yang bermain selama 68 menit sebelum digantikan Simeone dengan Alexander Sorloth.

Tim ibu kota itu telah satu kaki melangkah ke babak semifinal, tetapi menghadapi penderitaan besar pada leg kedua yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 3-0.

Alvarez tampil sebagai starter pada pertandingan itu, sebelum meninggalkan lapangan pada menit ke-69, digantikan oleh Alex Baena.

Sekitar dua bulan kemudian, tepatnya pada 8 April, Alvarez kembali meninggalkan jejaknya melawan Barcelona, setelah mencetak gol indah dari tendangan bebas langsung pada leg pertama perempat final Liga Champions Eropa di Stadion Camp Nou.

Gol itu memberi Atletico Madrid keunggulan 1-0, dan penyerang Argentina itu merayakannya dengan penuh semangat, setelah membawa timnya unggul dalam laga yang berakhir dengan tersingkirnya pasukan Flick dari turnamen, usai Sorloth mencetak gol kedua.

Alvarez menjalani pertandingan penuh tanpa digantikan. Pada leg kedua, Barcelona meraih kemenangan dengan skor 2-1, tetapi tersingkir dari turnamen, dan penyerang Argentina itu juga bermain penuh dalam pertandingan tersebut.

Dengan demikian, Atletico Madrid melayangkan dua pukulan telak kepada Barcelona di ajang Copa del Rey dan Liga Champions, dan Alvarez hadir dengan kuat di jantung persaingan gelar bersama timnya.

Setelah itu, datanglah Piala Dunia Antarklub, lalu pernyataan Alvarez yang menunjukkan keinginannya untuk hengkang, hingga keluhan yang diajukan Atletico Madrid terhadap Barcelona, sehingga kasus ini berubah menjadi sinetron panjang sepanjang musim panas lalu, di saat klub ibu kota berpegang pada sikapnya dan bersikeras membela kepentingannya.

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Gol-gol Alvarez ke gawang Barcelona bukanlah hal yang baru muncul musim lalu, sebab penyerang Argentina itu sebelumnya telah menjebol gawang klub Catalan dua kali selama musim perdananya bersama kostum Atletico Madrid, pada musim 2024-2025.

Kali pertama terjadi pada 25 Februari 2025, ketika Barcelona dan Atletico Madrid bermain imbang 4-4 pada leg pertama semifinal Copa del Rey, dalam pertandingan gila lainnya yang biasa disuguhkan kedua tim.

"Sang Laba-laba" berhasil membuka keunggulan bagi Atletico Madrid dengan gol keunggulan 1-0, dan ia bermain penuh. Namun, Barcelona memenangkan leg kedua di Stadion Metropolitano dan lolos ke final, sehingga tim ibu kota menelan pukulan menyakitkan, sementara Alvarez juga bermain penuh pada laga tersebut.

Di Liga Spanyol, dan kurang dari sebulan kemudian, Barcelona meraih kemenangan atas Atletico Madrid dengan skor 4-2 di kandang tim tuan rumah tersebut, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 kompetisi. Pertandingan yang digelar pada 16 Maret itu menyaksikan Alvarez membuka skor bagi tim ibu kota, yang berhasil unggul dua gol tanpa balas, sebelum performanya menurun dan memberi Barcelona peluang untuk bangkit, membalikkan keadaan, serta meraih kemenangan 4-2.

Alvarez meninggalkan lapangan pada menit ke-60, digantikan Alexander Sorloth, sebelum pemain terakhir itu berhasil mencetak gol kedua Atletico Madrid 10 menit setelah tampil.

Dengan demikian, Julian Alvarez telah mencetak 4 gol dalam 9 pertandingan melawan Barcelona. Selama musim perdananya bersama Atletico Madrid, tim ibu kota meraih kemenangan dalam salah satu dari dua laga Liga Spanyol dan kalah pada laga lainnya, serta tersingkir dari Copa del Rey di tangan klub Catalan.

Adapun musim lalu, lebih sukses bagi pasukan Diego Simeone, setelah mereka berhasil menyingkirkan Barcelona dari ajang Copa del Rey dan Liga Champions Eropa, meski kalah dalam dua laga Liga Spanyol, dengan catatan bahwa Alvarez tidak tampil pada laga di Riyadh Air Metropolitano.

Alvarez membuka torehan golnya di Liga Spanyol musim ini pada pekan kesepuluh, melawan Deportivo, setelah mengonversi umpan indah dari Grimaldo ke dalam gawang, sehingga mencetak gol kemenangan bagi Atletico Madrid.

Penyerang Argentina itu sebelumnya telah menjebol gawang empat hari sebelumnya melawan Stuttgart di Liga Champions Eropa, dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1.

Alvarez berusia 26 tahun, dengan nilai pasar mencapai 110 juta euro, dan kontraknya bersama Atletico Madrid berlaku hingga tahun 2030. Penyerang Argentina itu dianggap sebagai pemain terbaik tim ibu kota serta yang paling berpengaruh dan menentukan, dan level permainan yang ia tunjukkan seiring berjalannya musim memperlihatkan bahwa ia mulai memulihkan kondisi terbaiknya.

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Musim ini, Alvarez telah menjalani 11 pertandingan, terdiri dari 7 di Liga Spanyol dan 4 di Liga Champions Eropa, dengan mencetak dua gol dan menyumbang dua assist.

Julian Alvarez menyuguhkan musim perdana yang menjanjikan bersama kostum Atletico Madrid, karena pada musim 2024-2025 ia tampil dalam 57 pertandingan, terdiri dari 37 pertandingan di Liga Spanyol, 10 di Liga Champions Eropa, 7 di Copa del Rey, dan 3 di Piala Dunia Antarklub.

Penyerang Argentina itu berhasil mencetak 29 gol, 17 di antaranya di Liga Spanyol, 7 di Liga Champions Eropa, dan 5 di Copa del Rey, serta menyumbang 8 assist, terdiri dari 4 di Liga, satu di Liga Champions, dua di Copa del Rey, dan satu di Piala Dunia Antarklub.

Namun, Alvarez tidak mampu mengulang angka-angka istimewanya musim lalu, setelah hasil kerjanya menurun di Liga Spanyol, meski ia mempertahankan levelnya yang bagus di Liga Champions Eropa, dan berkontribusi dengan gol-golnya dalam mengantarkan Atletico Madrid ke babak semifinal turnamen.

Penyerang Argentina itu menjalani 49 pertandingan, terdiri dari 29 di Liga Spanyol, 15 di Liga Champions Eropa, 4 di Copa del Rey, dan satu pertandingan di Piala Super Spanyol.

Ia mencetak 20 gol, 8 di antaranya di Liga, 10 di Liga Champions, dan dua gol di Copa del Rey, serta menyumbang 9 gol, terdiri dari 4 di Liga Spanyol, 4 di Liga Champions, dan satu di Copa del Rey.

Para suporter menanti-nanti salah satu laga paling menonjol musim ini, ketika Barcelona bertandang ke markas Atletico Madrid di Stadion Metropolitano.

"Sang Laba-laba" berharap kembali menyengat klub Catalan itu, setelah terbiasa menebar kerugian kepada mereka dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, meski itu adalah tim yang sama yang ingin ia tuju untuk bergabung pada musim panas lalu.