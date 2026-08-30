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Inter Miami CF v CF MontrealGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Dari Miami ke Spanyol: Messi mengejutkan para penggemarnya dengan penampilan spesial bersama anak-anaknya

Inter Miami CF vs Atlanta United
Inter Miami CF
Atlanta United
Major League Soccer
UE Cornella
L. Messi
AS
Spanyol
Argentina

Bintang Argentina itu terus memukau semua orang bersama Inter Miami

 Pada April lalu, Lionel Messi, bintang Inter Miami,  memutuskan untuk mengikuti jejak banyak rekan profesionalnya dan menjadi pemilik baru klub Catalan, Cornella.

 Dan kini, bintang Argentina itu tampil mengenakan jersey tim hijau-putih tersebut bersama anak-anaknya: Thiago, Mateo, dan Ciro.

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Klub Catalan itu memublikasikan foto-foto Messi bersama anak-anaknya di akunnya di situs "X", dan menulis: "Leo Messi dan keluarganya bersiap memulai musim. Dari Cornella ke seluruh dunia, jumlah mereka yang mengenakan warna hijau sepertinya terus bertambah, tak sabar untuk memulai tantangan besar ini. Ayo, Cornella".

Sementara itu, bintang Argentina tersebut terus memukau semua orang bersama Inter Miami di usia tiga puluh sembilan tahun. Faktanya, ia mencetak empat gol dalam kemenangan telak 7-1 atas Montreal.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"


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