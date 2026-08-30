Dari Miami ke Spanyol: Messi mengejutkan para penggemarnya dengan penampilan spesial bersama anak-anaknya

Pada April lalu, Lionel Messi, bintang Inter Miami, memutuskan untuk mengikuti jejak banyak rekan profesionalnya dan menjadi pemilik baru klub Catalan, Cornella.

Dan kini, bintang Argentina itu tampil mengenakan jersey tim hijau-putih tersebut bersama anak-anaknya: Thiago, Mateo, dan Ciro.

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Klub Catalan itu memublikasikan foto-foto Messi bersama anak-anaknya di akunnya di situs "X", dan menulis: "Leo Messi dan keluarganya bersiap memulai musim. Dari Cornella ke seluruh dunia, jumlah mereka yang mengenakan warna hijau sepertinya terus bertambah, tak sabar untuk memulai tantangan besar ini. Ayo, Cornella".

Sementara itu, bintang Argentina tersebut terus memukau semua orang bersama Inter Miami di usia tiga puluh sembilan tahun. Faktanya, ia mencetak empat gol dalam kemenangan telak 7-1 atas Montreal.

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