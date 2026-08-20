Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan pada hari Kamis ini perubahan aturan baru yang akan diterapkan di Liga Utama mulai musim 2026-2027, yang akan bergulir besok hari Jumat.

Perubahan tersebut mencakup sejumlah aturan terkait pergantian pemain dan cedera, keterlibatan teknologi wasit video "VAR", di samping hitung mundur untuk pelaksanaan sejumlah tendangan dan lemparan ke dalam, serta protokol kapten, dan meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes terhadap keputusan wasit.

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Berikut rincian perubahan tersebut:

Aturan 10 detik

Pemain yang diganti harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik sejak isyarat pergantian pemain diberikan.

Jika ia tidak melakukannya, pemain pengganti baru dapat masuk pada penghentian pertama setelah satu menit.

Keluarnya pemain yang cedera dari lapangan

Pemain yang dinilai atau ditangani di lapangan, atau yang menyebabkan permainan dihentikan karena cederanya, harus meninggalkan lapangan selama satu menit setelah permainan dilanjutkan. Ketentuan ini tidak berlaku dalam kasus-kasus berikut:

Pemain yang cedera adalah penjaga gawang.

Benturan antara dua pemain dari tim yang sama.

Cedera serius di kepala.

Pemain yang mengalami cedera akibat lawan yang telah diberi kartu kuning atau dikeluarkan.

Diberikannya tendangan penalti dan pemain yang cedera adalah yang akan mengeksekusinya.

Pemain meninggalkan lapangan secara sukarela tanpa menunda dilanjutkannya permainan.

VAR akan terlibat dalam kasus-kasus berikut:

Kartu merah yang tidak sah akibat kartu kuning kedua yang jelas keliru.

Pemberian kartu merah atau kuning kepada seorang pemain secara keliru, padahal pelanggaran dilakukan oleh pemain lain.

Tendangan sudut yang diberikan secara keliru, jika keputusan tersebut dapat diubah dengan segera dan tanpa menunda dilanjutkannya permainan.

Bola jatuh (dropped ball)

Bola jatuh diberikan kepada tim yang seharusnya melakukan pelanjutan permainan seandainya permainan berlanjut.

Aturan 10/14

Menyentuh bola dua kali saat mengeksekusi tendangan penalti adu penalti.

Tendangan yang terjadi akibat sentuhan ganda yang tidak disengaja diulang jika penalti adu penalti tersebut berhasil dicetak.

Diberikan tendangan bebas tidak langsung terhadap tim yang menendang dari lokasi pelanggaran jika penalti tidak tercetak.

Tendangan tersebut dianggap sebagai tendangan adu penalti yang hilang jika tidak tercetak.

Hitung mundur 5 detik

Ketika sengaja menunda pelaksanaan lemparan ke dalam atau tendangan gawang, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaannya, lemparan tersebut dialihkan ke tim lawan atau diberikan tendangan sudut.

Wasit menghitung mundur 5 detik dengan jelas sambil mengangkat tangannya.

Kapten

Penerapan protokol kapten selama pertandingan untuk meningkatkan kontrol atas jalannya laga.

Meninggalkan lapangan sebagai protes terhadap keputusan wasit

Jika para pemain meninggalkan lapangan sebagai protes terhadap keputusan wasit, wasit harus menghukum dengan kartu merah setiap pemain yang meninggalkan lapangan sebagai protes terhadap keputusannya, atau setiap ofisial tim yang menghasut para pemain untuk meninggalkan lapangan.

Tim yang menyebabkan pertandingan dibatalkan akan kalah.

Aksesori

Aksesori diperbolehkan jika tidak berbahaya dan tertutup dengan aman, di mana istilah "perhiasan" diganti dengan "aksesori".

Perubahan ini datang sebagai bagian dari persiapan komite wasit Asosiasi Sepak Bola Mesir untuk musim baru, di mana pemusatan pelatihan para wasit menyaksikan penjelasan mengenai perubahan terbaru pada aturan sepak bola, serta penyatuan pandangan terkait kasus-kasus perwasitan.

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