Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan pada hari Kamis ini perubahan baru aturan yang akan diterapkan di Liga Utama mulai musim 2026-2027, yang akan bergulir besok, Jumat.

Perubahan tersebut mencakup sejumlah aturan terkait pergantian pemain dan cedera, intervensi teknologi asisten wasit video "VAR", di samping hitungan mundur untuk pelaksanaan sejumlah tendangan dan lemparan ke dalam, serta protokol kapten, dan pemain yang meninggalkan lapangan sebagai bentuk protes atas keputusan wasit.

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Berikut rincian perubahan tersebut:

Aturan 10 detik

Pemain yang digantikan harus meninggalkan lapangan dalam waktu 10 detik sejak diberikannya isyarat untuk melakukan pergantian.

Jika ia tidak melakukannya, pemain pengganti baru bisa masuk pada penghentian pertama setelah satu menit.

Keluarnya pemain yang cedera dari lapangan

Pemain yang dinilai atau ditangani di lapangan, atau yang menyebabkan permainan dihentikan karena cederanya, harus meninggalkan lapangan selama satu menit setelah permainan dilanjutkan. Ketentuan ini tidak diterapkan dalam kasus-kasus berikut:

Pemain yang cedera adalah kiper.

Benturan antara dua pemain dari tim yang sama.

Cedera serius di kepala.

Pemain yang cedera akibat lawan yang telah diberi kartu kuning atau dikeluarkan.

Diberikannya tendangan penalti dan pemain yang cedera adalah eksekutornya.

Pemain meninggalkan lapangan secara sukarela tanpa menunda dilanjutkannya permainan.

VAR ikut campur dalam kasus-kasus berikut:

Kartu merah yang tidak sah akibat kartu kuning kedua yang jelas-jelas keliru.

Pemberian kartu merah atau kuning kepada seorang pemain secara keliru, padahal pelanggaran dilakukan oleh pemain lain.

Tendangan sudut yang diberikan secara keliru, jika keputusan bisa diubah seketika dan tanpa menunda dilanjutkannya permainan.

Bola jatuh (drop ball)

Bola jatuh diberikan kepada tim yang akan melaksanakan lanjutan permainan seandainya permainan terus berlanjut.

Aturan 10/14

Menyentuh bola dua kali saat melaksanakan tendangan penalti adu penalti.

Tendangan yang berasal dari sentuhan ganda yang tidak disengaja diulang apabila tendangan penalti adu penalti tersebut berhasil dicetak.

Tendangan bebas tidak langsung diberikan untuk tim lawan dari lokasi pelanggaran apabila tendangan penalti tidak tercetak menjadi gol.

Tendangan dianggap sebagai tendangan adu penalti yang hilang jika tidak tercetak menjadi gol.

Hitungan mundur 5 detik

Ketika seseorang sengaja menunda pelaksanaan lemparan ke dalam atau tendangan gawang, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaannya, lemparan dialihkan kepada tim lawan atau diberikan tendangan sudut.

Wasit menghitung mundur 5 detik secara jelas dengan tangan terangkat.

Kapten

Penerapan protokol kapten selama permainan untuk meningkatkan kendali atas pertandingan.

Meninggalkan lapangan sebagai protes atas keputusan wasit

Jika para pemain meninggalkan lapangan sebagai protes atas keputusan wasit, wasit harus menghukum dengan kartu merah pemain mana pun yang meninggalkan lapangan sebagai protes atas keputusannya, atau ofisial tim mana pun yang menghasut para pemain untuk meninggalkan lapangan.

Tim yang menyebabkan pertandingan dibatalkan akan dinyatakan kalah.

Aksesori

Aksesori diperbolehkan jika tidak berbahaya dan tertutup dengan aman, di mana istilah "perhiasan" telah diganti dengan "aksesori".

Perubahan ini datang sebagai bagian dari persiapan komite wasit di Asosiasi Sepak Bola Mesir untuk musim baru, di mana kamp pembinaan wasit menyaksikan penjelasan tentang perubahan terbaru pada aturan sepak bola, serta penyeragaman pandangan mengenai kasus-kasus perwasitan.

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