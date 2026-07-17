Dari masa kecil hingga Piala Dunia... Sebuah kebetulan menarik yang menghubungkan Messi dan Yamal

Sebuah kebetulan baru yang mempertemukan Lionel Messi dan Lamine Yamal kembali memicu keheranan, setelah sebuah laporan mengungkap hubungan tak terduga yang melibatkan nama kedua bintang tersebut, yang menambah deretan panjang kesamaan yang telah menghubungkan mereka selama bertahun-tahun.

Menurut surat kabar Spanyol “Mundo Deportivo”, foto terkenal yang menampilkan Lionel Messi sedang menggendong seorang bayi tak dikenal yang usianya belum genap beberapa bulan, bernama Lamine Yamal, kembali menggemparkan dunia setelah anak itu menjadi bintang baru Barcelona, memecahkan semua rekor untuk pemain termuda.

Namun, yang tidak disangka banyak orang adalah bahwa kebetulan tersebut hanyalah awal dari serangkaian hubungan yang unik.

Laporan tersebut menyoroti adanya banyak fakta yang membuat hubungan antara Messi, Lamine Yamal, dan Barcelona melampaui batas logika, karena anak yang tampil bersama Messi itu dibesarkan, seperti sang legenda Argentina, di akademi “La Masia”, dan mengenakan jersey nomor 19 saat dipromosikan lebih awal ke tim utama, seperti yang dilakukan Messi, sebelum akhirnya juga mengenakan jersey nomor 10, dan menjadi bintang klub serta tim nasional, lalu keduanya bertemu di final Piala Dunia, di mana Lamine bermain di final pada usia 19 tahun, sementara Messi berusia 39 tahun, pada tanggal 19 Juli, angka yang pernah dikenakan oleh keduanya sebelumnya.

"Mundo Deportivo" menyebutkan bahwa hal-hal di atas hanyalah contoh, namun ada kebetulan lain yang menghubungkan Messi dan Yamal.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa di antara kebetulan-kebetulan tersebut, ada satu yang menonjol terkait dengan nama, yang digambarkan dalam laporan itu sebagai “gila”.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa jika Anda mengambil dua huruf pertama dari setiap bagian dalam nama lengkap Messi: Lionel Andrés Messi (LI - AN - ME), Anda akan menemukan bahwa huruf-huruf tersebut membentuk kata LAMINE.

Laporan tersebut menambahkan bahwa cukup dengan mencoba hal ini pada nama lain apa pun, kita akan menyadari bahwa bahkan penulis skenario terbaik pun tidak akan bisa menciptakan sesuatu yang serupa.

Surat kabar tersebut menganggap bahwa kebetulan ini merupakan babak baru dalam hubungan unik yang menghubungkan dua bintang final Piala Dunia, Lamine Yamal dan Lionel Messi, di tengah ikatan bersama berupa Barcelona dan akademi “La Masia”, sementara Katalonia tetap menjadi tanah air yang menyatukan kisah keduanya.