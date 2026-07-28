Klub Al Ittihad menemukan solusi baru untuk krisis yang mereka alami di lini tengah pada periode saat ini, tepatnya di Luksemburg.

Al Ittihad tengah mencari penguatan lini tengah dengan setidaknya dua transfer, terutama setelah kepergian pemain Brasil Fabinho seiring berakhirnya kontraknya, serta cedera yang dialami pemain Mali Mamadou Doumbia sejak akhir musim lalu.

Jurnalis Arab Saudi Majed Houd mengatakan, dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", bahwa klub Al Ittihad berada dalam negosiasi tingkat lanjut untuk merekrut Leandro Barreiro, gelandang Benfica dan timnas Luksemburg.

Barreiro utamanya bermain di posisi gelandang jangkar, ia juga memiliki kemampuan untuk bermain sebagai pengatur serangan, atau sebagai gelandang bertahan, dan hal itu menjadikannya pilihan ideal bagi pelatih asal Jerman Jens Vissing.

Pemain berusia 26 tahun ini bermain untuk Benfica sejak 2024, ketika ia bergabung secara gratis, setelah berakhirnya kontraknya dengan Mainz, dan tampil bersama mereka dalam 97 pertandingan, di mana ia berhasil mencetak 11 gol dan memberikan 12 assist.

Di sisi lain, Barreiro bermain untuk timnas Luksemburg sejak pertama kali dipanggil pada 2018, di mana sejak saat itu ia telah tampil dalam 73 pertandingan internasional, mencetak dua gol dan memberikan 8 assist.

Perlu diketahui bahwa nama klub Al Ittihad telah dikaitkan dengan perekrutan sejumlah pemain di lini tengah pada periode sebelumnya, seperti pemain Mesir Emam Ashour dan Marwan Attia, pemain Maroko Sofyan Amrabat dan Azzedine Ounahi, serta pemain Nigeria Raphael Onyedika dan Wilfred Ndidi.