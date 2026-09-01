Klub Al-Diriyah Arab Saudi mengancam ambisi Al-Ittihad pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, dan memasuki persaingan sengit dengannya demi mendatangkan salah satu bintang Liga Primer Inggris "Premier League".

Sejumlah laporan media sebelumnya mengungkap keinginan Al-Ittihad untuk mendatangkan pemain Jamaika Leon Bailey, sayap Aston Villa, selama periode transfer musim panas saat ini, guna menutupi kepergian sayap Prancis Moussa Diaby ke Bayer Leverkusen.

Namun jaringan "The Athletic" mengungkap adanya ketertarikan lain dari Arab Saudi terhadap sayap Jamaika itu, dari klub Al-Diriyah, di tengah perpanjangan bursa transfer musim panas di Liga Roshn hingga tanggal 6 September mendatang.

Hal ini terjadi ketika Bailey berlatih secara terpisah, di tengah dirinya keluar dari rencana pelatih Spanyolnya Unai Emery, dan ditawarkan untuk dijual pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung, sebelum kontraknya berakhir pada penghujung musim ini.

Nama pemain berusia 29 tahun itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Hull City, namun kesepakatan tersebut tidak terwujud, di tengah tidak tercapainya kesepakatan dengan klub Inggris itu soal poin-poin pribadi.

Seandainya Al-Ittihad gagal mendapatkan jasa Bailey, maka bidikannya akan diarahkan ke pemain Jepang Ritsu Doan, sayap Eintracht Frankfurt Jerman, di mana dia juga tetap menjadi salah satu opsi utamanya pada bursa transfer musim panas yang tengah berlangsung.

Perlu dicatat bahwa Al-Ittihad mengumumkan, hari Selasa ini, persetujuannya atas kepindahan Diaby ke Bayer Leverkusen selama periode transfer musim panas saat ini, dalam kesepakatan yang nilainya mencapai sekitar 30 juta euro, menurut yang diungkap sejumlah laporan media sebelumnya.