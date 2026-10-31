Gema kekalahan telak yang dialami Al Ahli dalam el clasico mini melawan Al Shabab masih terus membayangi Liga Roshn Arab Saudi.

Al Shabab menang atas Al Ahli dengan skor 6-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya kemarin Jumat, di Stadion SHG Arena, Riyadh, ibu kota Arab Saudi, pada pekan kedua belas Liga Roshn.

Salah satu bintang pertandingan tersebut adalah penyerang Brasil, Ricardo Mathias, yang mencetak gol pertama Al Shabab hanya setelah 66 detik berjalan, setelah ia merebut bola dari Rayan Hamed, bek Al Ahli, dan menaklukkan kiper Abdulrahman Al Sanbi.

Mathias juga mencetak gol keempat bagi tim ibu kota tersebut pada menit ke-48, setelah menyambar umpan silang dari sayap asal Belgia, Yannick Carrasco, ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Memang benar penyerang Brasil itu mencetak dua gol, tetapi ia juga menjadi penyebab dua gol lainnya. Gol pertama dicetak Carrasco dari tendangan bebas, yang ia buat sendiri, setelah melepaskan tendangan yang dihadang Al Sanbi dengan tangannya dari luar kotak penalti, sehingga kiper itu diusir keluar secara langsung.

Penyerang muda itu juga mendapatkan tendangan penalti, setelah dilanggar di dalam kotak penalti, sehingga penyerang Kolombia, Roger Martinez, mencetak gol ketiga Al Shabab darinya.

Anehnya, Mathias melakukan semua itu saat masih berstatus milik Al Ahli, karena ia pindah dari Al Ahli ke Al Shabab pada periode transfer musim panas lalu, dengan status pinjaman selama satu musim.

Penyerang Brasil itu bergabung dengan Al Ahli dari Internacional pada Januari tahun lalu, tetapi ia hanya tampil bersama tim utama dalam 6 pertandingan, tanpa mencetak satu gol pun.

Meski demikian, Mathias menunjukkan kemampuan yang baik selama tampil bersama tim Al Ahli U-21 pada musim lalu di Liga Joy Elite, dan mencetak 4 gol dalam 4 pekan terakhir, meskipun tim tidak sedang berada dalam kondisi terbaiknya.

Namun, Al Ahli tidak mempedulikan tanda-tanda itu, dan tidak memberikan kesempatan kepada penyerang Brasil-nya untuk tampil bersama tim utama, agar menjadi pengganti penyerang Inggris, Ivan Toney, saat ia absen seperti yang terjadi melawan Al Shabab.

Al Ahli pun memutuskan untuk mengorbankan Ricardo Mathias, hingga ia sendiri yang membubuhkan tanda tangan pada kekalahan telak mereka di Liga Roshn, dengan mencetak dua gol, yang membawa koleksi golnya bersama Al Shabab menjadi 4, meskipun ia baru tampil bersama tim itu dalam 5 pertandingan.

Perlu dicatat bahwa Al Ahli memiliki kesempatan untuk memperbaiki situasinya, karena pemain berusia 20 tahun itu akan kembali ke skuadnya pada periode transfer musim panas mendatang, setelah masa peminjamannya bersama Al Shabab berakhir pada akhir musim ini.