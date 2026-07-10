Dari lapangan tenis hingga Piala Dunia... Keajaiban baru Belgia membuat Spanyol ketar-ketir

Charles De Ketelaere hanya membutuhkan 90 menit untuk membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu bintang terkemuka Piala Dunia 2026. Dengan dua gol gemilang, ia membawa timnas Belgia meraih kemenangan telak atas Amerika Serikat dan lolos ke perempat final, sekaligus mencuri sorotan dari para pemain yang biasanya mendominasi panggung di timnas “Setan Merah”. Namun, yang tidak banyak diketahui orang adalah bahwa perjalanan penyerang Atalanta ini menuju kejayaan tidak dimulai di lapangan sepak bola, melainkan di lapangan tenis, di mana ia sempat menjadi juara muda yang menjanjikan sebelum mengubah arah hidupnya, dan berhasil mengatasi cedera-cedera yang nyaris mengakhiri mimpinya lebih awal, hingga kini menjadi salah satu senjata paling berbahaya yang mengancam tim nasional Spanyol di babak berikutnya.

Charles De Ketelaere, yang lahir di kota Brugge pada tahun 2001, dianggap sebagai salah satu talenta terkemuka yang dihasilkan oleh sepak bola Belgia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun kariernya pada awalnya tidak sesuai dengan ekspektasi yang melingkupinya, ia kembali membuktikan nilainya bersama Atalanta dan tim nasional Belgia, hingga kini menjadi salah satu faktor utama yang membawa tim negaranya melaju ke babak perempat final Piala Dunia.

Dalam laga melawan Amerika Serikat di babak 16 besar, De Ketelaere tampil sebagai bintang tak terbantahkan, setelah mencetak dua gol yang membawa Belgia meraih kemenangan dan lolos ke babak berikutnya. Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi akibat kartu merah yang diterima Florin Balogun, namun timnas Belgia tidak terpengaruh oleh insiden tersebut dan terus melaju menuju kemenangan.

Setelah pertandingan, dan setelah menerima penghargaan sebagai pemain terbaik, De Ketelaere berkata: “Sungguh luar biasa bisa menampilkan performa seperti ini di pertandingan sistem gugur. Ini sesuatu yang sangat istimewa, dan saya sangat senang kami lolos. Tanpa ragu, ini adalah hari terbaik dalam karier saya.”

Juara tenis sebelum sepak bola

Kehidupan De Ketelaere telah terkait erat dengan olahraga sejak masa kecilnya, di mana ia bermain sepak bola dan tenis secara bersamaan. Ia bergabung dengan akademi Club Brugge pada usia tujuh tahun, namun tetap melanjutkan karier tenisnya dan meraih kesuksesan yang menonjol, di mana ia dinobatkan sebagai juara Kejuaraan Flandria Junior di Flandria Barat saat berusia sepuluh tahun.

Meskipun memiliki bakat yang luar biasa, ia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan tenis dan fokus pada sepak bola, karena tekanan psikologis yang ditimbulkan oleh olahraga individu, demikian dilaporkan surat kabar Spanyol “Marca”.

Pemain tersebut mengatakan tentang masa itu: “Kekalahan dalam tenis jauh lebih sulit. Dalam sepak bola, kamu bisa berbagi tanggung jawab dengan rekan setimmu, sedangkan dalam tenis, kamu menanggung semuanya sendirian.”

Ia menambahkan sambil mengenang masa lalunya: “Saya tidak tahan dengan para penipu, mereka yang berteriak mengklaim bola keluar padahal masih di dalam lapangan. Saya sering marah, dan kadang-kadang sengaja memukul setiap bola dengan keras, atau berhenti bermain.”

Karena emosinya yang meluap-luap, ibunya, Isabelle, terpaksa menyewa pelatih khusus untuk membantunya mengendalikan emosinya selama pertandingan.

Bakat Luar Biasa Sejak Kecil

De Ketelaere selalu menarik perhatian ke mana pun ia pergi; pelatihnya di tim Club Brugge U-14, Berger Vandeveld, menggambarkannya sebagai pemain yang luar biasa dalam segala hal.

Ia berkata: “Dia yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Yang paling mengagumkan adalah dia berhasil menggabungkan sepak bola, tenis, dan belajar bahasa Latin secara bersamaan, sementara yang lain tidak mampu melakukannya.”

Ia menambahkan bahwa tingkat keberhasilannya di semua bidang sangat mengagumkan, yang membuatnya berbeda dari teman-temannya sejak usia dini.

Pada usia 14 tahun, De Ketelaere menjadi salah satu talenta terbesar di Belgia.

Pelatihnya mengenang masa itu dengan berkata: “Dia adalah pemain paling lincah yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Saya mengibaratkannya seperti seorang pemain seluncur es yang meluncur di atas lapangan dengan sangat mulus.”

Titik balik terjadi selama turnamen internasional di Prancis, di mana Club Brugge berhadapan dengan tim-tim seperti Monaco dan Marseille.

Pelatihnya berkata: “Charles adalah satu-satunya yang mampu mengimbangi para pemain tim-tim tersebut, bahkan mengungguli mereka. Sementara pemain lain kesulitan, dia tampak tidak merasakan tekanan sama sekali.”

Cedera yang Hampir Mengakhiri Mimpinya

Namun, jalannya tidak selalu mulus. Seiring dengan pertumbuhan pesat yang dialaminya di masa remaja, masalah lutut mulai menghantuinya, dan hal itu jelas memengaruhi performanya.

Pelatihnya, Cedric Flaminck, berkata: “Dia benar-benar kehilangan keseimbangan geraknya, dan tidak lagi termasuk di antara pemain terbaik di kelompok usianya. Ibunya sering datang menemui saya sambil menangis.”

Ia menambahkan: “Semua orang mulai bertanya-tanya: Apakah suatu hari nanti ia akan menjadi pemain kelas dunia, ataukah ia hanya akan menjadi pemain biasa?”

Sementara itu, pelatihnya, Carlo van Grimborg, mengungkapkan bahwa sang pemain sendiri sedang mengalami kecemasan yang sangat mendalam, karena ia terus-menerus bertanya-tanya: “Apakah saya akan bisa bermain sepak bola lagi? Dan apakah rasa sakit di lutut saya ini akan hilang suatu hari nanti?”

Setelah pulih, para pelatihnya mengambil keputusan yang tak terduga, yaitu menempatkannya sebagai bek tengah untuk sementara waktu.

Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengembangkan kekuatan fisiknya, serta memberinya mental yang lebih tangguh dalam duel-duel fisik, sesuatu yang kurang ia miliki di awal kariernya.

Beberapa bulan kemudian, ia kembali ke lini tengah sebagai pemain yang lebih kuat dan matang, namun ia menghadapi tantangan baru, yaitu meningkatkan pergerakannya saat tidak menguasai bola.

Pelatihnya, Rick De Meel, mengatakan: “Dia bukan pemain yang malas, tapi dia tidak memahami waktu yang tepat untuk menekan lawan. Kami melatihnya setiap hari selama tiga bulan, hingga kini hal itu menjadi kenangan yang kami tertawakan.”



Kelahiran Baru

De Ketelaere terus berkembang hingga akhirnya melakukan debutnya bersama tim utama Club Brugge pada usia 18 tahun.

Ia telah memainkan 120 pertandingan bersama klub Belgia tersebut, sebelum pindah ke Milan pada musim panas 2022, dalam kesepakatan yang nilainya melebihi 30 juta euro, menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Club Brugge saat itu.

Namun, pengalamannya di Serie A tidak berjalan sesuai harapannya, karena ia gagal mencetak gol dalam 42 pertandingan bersama Milan, yang menimbulkan banyak tanda tanya mengenai masa depannya.

Pada musim panas 2023, ia pindah ke Atalanta dengan status pinjaman, sebelum klub Italia tersebut mengaktifkan opsi pembelian permanen pada tahun 2024 dengan nilai lebih dari 23 juta euro.

Di sana, sang pemain kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi pemain kunci dalam skuad tim, baik di bawah asuhan Gian Piero Gasperini maupun penggantinya, Raffaele Palladino.

Selama 142 pertandingan bersama Atalanta, ia mencetak 32 gol dan memberikan 31 assist, membuktikan bahwa ia telah kembali menempati posisinya di antara para bintang sepak bola Eropa terkemuka.

Salah satu senjata utama Belgia

De Ketelaere menjalani debut internasionalnya bersama timnas Belgia pada November 2020 melawan Swiss, namun posisinya sebagai pemain inti baru benar-benar kokoh setelah Rudi Garcia mengambil alih kepelatihan timnas.

Sejak saat itu, ia menjadi salah satu pilar utama dalam skuad, dengan mencetak delapan gol dan memberikan empat assist dalam 34 pertandingan internasional. Di Piala Dunia, Garcia mengandalkannya sebagai penyerang utama, memanfaatkan kesiapan Romelu Lukaku yang mengikuti turnamen ini setelah menjalani program persiapan khusus.

Meskipun ia tidak mencetak gol di babak penyisihan grup dan babak 32 besar melawan Senegal, ia meledak dengan dua gol melawan Amerika Serikat, membawa Belgia ke perempat final dan mengirimkan pesan kuat kepada tim nasional Spanyol, lawan berikutnya.

Setelah mencetak dua gol tersebut, Charles De Ketelaere bukan lagi sekadar talenta muda Belgia yang menjanjikan atau pemain yang kembali bersinar bersama Atalanta, melainkan telah berubah menjadi senjata paling mematikan dalam skuad “Setan Merah”. Sementara Spanyol bersiap menghadapinya di perempat final, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan pemain yang memulai perjalanannya sebagai juara tenis, dan nyaris kehilangan mimpinya karena cedera, sebelum akhirnya hari ini menulis salah satu bab terindah dalam karier sepak bolanya di panggung terbesar dunia.