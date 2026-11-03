Dari Lapangan Tanah Menuju Kejayaan: Kisah Penyerang Tenerife yang Datang Terlambat dan Pergi Lebih Cepat

Ia tidak terlahir sebagai bintang, dan pintu ketenaran pun tidak terbuka baginya saat masih remaja. Kisah Jesus de Miguel Alameda bukanlah kisah tentang bakat yang ditempa oleh akademi-akademi besar, melainkan sebuah epik perjuangan yang berlangsung selama satu dekade penuh, dari lapangan tanah di kasta-kasta terendah hingga gemerlap sepak bola profesional.

Ia mencapai Divisi Dua Spanyol pada usia 27 tahun, dan ketika semua orang mengira mimpinya akhirnya mulai terwujud, datanglah akhir yang tragis merenggut seorang penyerang yang telah menunggu begitu lama untuk menjadi pemain profesional.

Klub Tenerife pada hari Selasa ini mengumumkan meninggalnya penyerang mereka, Jesus de Miguel, menutup lembaran seorang pemain yang merintis jalannya dengan susah payah melewati hampir seluruh kasta sepak bola Spanyol.

De Miguel lahir di Madrid pada 21 September 1996. Ia terkenal dengan kekuatannya di dalam kotak penalti, kemampuannya bermain dengan punggung menghadap gawang, menguasai bola-bola udara, dan menguras tenaga para bek. Mimpi menjadi pemain profesional yang lama menghantuinya baru terwujud setelah hampir 10 tahun kerja keras jauh dari sorotan.

Perjalanannya dimulai di akademi muda Leganes, lalu ia melewati tim cadangan sebelum pindah ke Lugo Fuenlabrada. Pada tahun 2017, tibalah titik awal sesungguhnya bersama Internacional de Madrid, di mana ia mencetak 9 gol dalam 33 pertandingan dan berkontribusi langsung atas promosi tim ke Segunda Division B, menurut "Sport".

Setelah itu, ia berpindah-pindah antara Fuenlabrada dan Union Adarve dengan status pinjaman pada musim 2018-2019, sebelum akhirnya menemukan tempatnya di Navalcarnero. Di sana ia meledak dalam urusan gol dengan mencetak 12 gol dalam 29 pertandingan pada musim 2019-2020, membawa tim asal Madrid itu promosi, lalu menambahkan 4 gol lagi pada musim berikutnya di Segunda Division B.

Titik balik besar dalam kariernya datang pada tahun 2021 ketika ia bergabung dengan Unionistas de Salamanca. Pada musim pertamanya di Primera Division, ia mencetak 12 gol dan menyumbang 4 assist, penampilan yang menarik perhatian klub Castellon yang merekrutnya pada Januari 2023 untuk memulai bab terpenting dalam kariernya.

Bersama Castellon, ia menjadi pilihan utama sejak hari pertama, mencetak 6 gol dalam setengah musim, dua di antaranya dalam pertandingan-pertandingan promosi yang krusial. Lalu datanglah musim ledakan yang sesungguhnya, 2023-2024, ketika ia mencetak 16 gol dalam 35 pertandingan dan membawa tim kembali ke Divisi Dua yang telah lama dinanti setelah menjuarai grupnya.

Penampilan gemilangnya musim itu tidak berlalu begitu saja, karena ia dinobatkan sebagai pemain terbaik Grup Dua dari Federasi Sepak Bola Spanyol.

Mimpinya yang datang terlambat akhirnya terwujud pada 17 Agustus 2024, ketika ia menjalani pertandingan pertamanya di Divisi Dua (LaLiga Hypermotion) dengan seragam Castellon melawan Eibar di Stadion Ipurua, saat usianya 27 tahun. Hanya satu bulan kemudian, ia menyuguhkan pertandingan terbaiknya di kompetisi tersebut dengan mencetak dua gol dalam kemenangan telak 5-2 atas Almeria.

Setelah 3 musim dan 25 gol, ia mengakhiri perjalanannya bersama Castellon untuk memulai petualangan baru bersama Tenerife yang saat itu telah terdegradasi ke Divisi Satu. Ia menandatangani kontrak hingga Juni 2028, dan seperti biasa, ia tidak mengecewakan tim, mencetak 11 gol dan membentuk duet serang yang menakutkan bersama Enrique Gallego yang membawa tim meraih promosi nyaris sempurna dan kembali dengan cepat ke Divisi Dua.

Musim ini, ia baru bermain dalam 6 pertandingan sebelum terjadi insiden tragis melawan Andorra yang mengakhiri karier seorang pahlawan yang membangun dirinya dari nol.