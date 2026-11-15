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Pertandingan antara timnas Spanyol dan Inggris diwarnai suasana panas sepanjang babak pertama, setelah ketegangan antara para pemain kedua tim meluas dari lapangan hingga ke terowongan menuju ruang ganti, dengan terjadinya adu mulut di antara sejumlah pemain saat mereka menuju ruang istirahat di Stadion Metropolitano.

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Surat kabar Spanyol “Sport” menyebutkan bahwa suasana panas menyelimuti para pemain setelah serangkaian momen kontroversial, di tengah meningkatnya intensitas benturan dan protes terhadap keputusan wasit, sebelum keadaan berkembang menjadi keributan di antara sejumlah pemain kedua tim jauh dari pandangan para penonton.

Percikan ketegangan bermula setelah penalti diberikan untuk Inggris pada menit ke-44, menyusul tekel Pau Cubarsi terhadap Harry Kane, bintang timnas Inggris, di dalam kotak penalti. Kane mengeksekusi penalti itu dengan sukses dan memberikan keunggulan 1-0 bagi negaranya, lewat tendangan keras yang tidak mampu dihalau oleh Unai Simon.

Keputusan tersebut memicu kemarahan para pemain Spanyol, karena mereka menuntut adanya pelanggaran sebelumnya di awal serangan, setelah Marc Cucurella terjatuh akibat tekel dari Elliot Anderson. Hal itu mendorong wasit Clement Turpin untuk menunggu peninjauan teknologi VAR sebelum memastikan keputusan penalti.

Protes-protes semakin memanaskan suasana, terutama dengan adanya gesekan lain selama babak pertama, di antaranya tekel-tekel yang menimbulkan ketegangan antara Fabian Ruiz dan Morgan Rogers, sehingga perselisihan menumpuk sebelum para pemain menuju ruang ganti.

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Keributan antara Fabian Ruiz dan Rogers

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Menurut yang disampaikan radio Spanyol “Cadena SER”, Fabian Ruiz, pemain Paris Saint-Germain, terlibat keributan dengan Morgan Rogers, pemain Chelsea, akibat kerasnya benturan selama pertandingan, dan adu mulut di antara keduanya nyaris berkembang menjadi bentrokan.

Radio tersebut menyebutkan bahwa kedua pemain melanjutkan perdebatan saat menuju terowongan, sebelum Ben White turun tangan untuk meredam situasi, di saat area menuju ruang ganti juga menyaksikan ketegangan lain antara para pemain kedua tim.

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Ditambahkan bahwa Marc Cucurella dan Bellingham juga terlibat keributan, di tengah kabar tentang protes saling-silang dan gesekan yang terjadi saat para pemain menuju ruang ganti.

Wasit tidak mengeluarkan kartu apa pun selama insiden-insiden ini sebelum para pemain memasuki terowongan, sementara belum jelas kemungkinan dicatatnya salah satu dari kejadian tersebut dalam laporan akhirnya.

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Dari sisi hasil, timnas Inggris mengakhiri babak pertama dengan unggul lewat gol Harry Kane, meski Spanyol lebih dominan di beberapa periode permainan, sehingga pertandingan berlanjut di tengah suasana tegang antara para pemain kedua tim.