Al Ahly menjalani laga melawan Kitara dari Uganda dengan sejumlah perubahan pada susunan pemainnya, setelah pelatih asal Maroko Hossein Amouta memutuskan melakukan 7 perubahan dibandingkan formasi yang dipakainya saat menghadapi Zamalek pada laga puncak, yang berakhir dengan kemenangan Al Ahly dua gol tanpa balas.

Amouta mengumumkan susunan pemain Al Ahly untuk menghadapi Kitara di Stadion Hoima, Uganda, dalam leg pertama babak kualifikasi kedua Piala Konfederasi Afrika.

Mohamed El Shenawy mengawal gawang Al Ahly, sementara Achraf Dari memimpin lini belakang untuk pertandingan ketiga secara berturut-turut, bersama Yasser Ibrahim Yassine Marei, sedangkan Akram Tawfik mengisi posisi bek kanan dan Karim Fouad di sisi kiri.

Di lini tengah, Amouta mengandalkan trio Marwan Attia, Omar El Saei, dan Mohamed Magdy Afsha, sementara lini serang dipimpin Hussein El Shahat, Taher Mohamed, dan Moncef Bakrar.

Pertandingan berikutnya AHL Premier League 13.00 QAN

Berikut susunan pemain Al Ahly melawan Kitara:

- Kiper: Mohamed El Shenawy.

- Belakang: Akram Tawfik, Yassine Marei, Achraf Dari, Karim Fouad.

- Tengah: Marwan Attia, Omar El Saei, Mohamed Magdy Afsha.

- Depan: Hussein El Shahat, Taher Mohamed, Moncef Bakrar.

Al Ahly sebelumnya melangkah langsung ke babak 32 besar, sementara Kitara dari Uganda mencapai babak kualifikasi kedua setelah menyingkirkan Mogadishu City dari Somalia dengan agregat 6-2 dari dua leg, usai menang 2-1 pada leg pertama dan 4-1 pada leg kedua.