Dari La Masia ke tribun penonton... Apa yang terjadi dengan Hamza Abdelkarim?

Surat kabar Spanyol "Sport" mengungkap bahwa nama penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, menonjol sebagai salah satu bintang terkemuka Akademi Barcelona musim ini, di tengah antusiasme dan harapan yang menyertai kedatangannya, terutama di kalangan sepak bola Mesir.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain ini menarik perhatian sejak awal, bukan hanya karena ia merupakan orang Mesir pertama yang membela klub Catalan tersebut, tetapi juga karena ia merupakan penyerang murni tipe "9" klasik, sebuah posisi yang jarang ditemui dalam sistem "La Masia" yang umumnya mengandalkan berbagai gaya serangan.

"Sport" menambahkan bahwa Hamza memiliki fisik yang kuat, dengan tinggi melebihi 1,90 meter, dan dikategorikan sebagai penyerang pencetak gol yang memiliki kemampuan fisik yang menonjol. Namun, ia membutuhkan waktu adaptasi, mengingat pengalaman profesionalnya sebelumnya sepenuhnya di Mesir, di mana ia pernah bermain untuk tim utama Al Ahly dan berpartisipasi dalam kompetisi Liga Champions Afrika.

Menurut laporan, pemain tersebut telah berupaya keras untuk mencatatkan penampilan resminya yang pertama dengan seragam Barcelona, karena ia terpaksa kembali ke Mesir untuk menyelesaikan beberapa prosedur, yang menyebabkan keterlambatan partisipasinya hingga 8 Maret, yaitu sekitar dua bulan setelah ia bergabung.

Penampilan resminya dimulai dalam pertandingan Liga Divisi Kedua U-23 melawan Huesca, di mana ia langsung meninggalkan jejak dengan mendapatkan tendangan penalti dan mencetak gol, dalam pertandingan yang tidak dimenangkan Barcelona, namun menjadi momen spesial dalam karier sang pemain.

Sejak pertandingan tersebut, Hamza telah tampil dalam beberapa pertandingan, namun ia belum berhasil mempertahankan performa menonjol yang ditunjukkannya pada debutnya. Ia menjadi starter di semifinal Copa del Rey U-21 di Lugo, sebelum penampilannya terakhir selama 30 menit dalam kekalahan melawan Dam pada 21 Maret.

Surat kabar tersebut mencatat bahwa absennya Arbeloa dalam laga melawan Nastic baru-baru ini menimbulkan beberapa pertanyaan, terutama mengingat penampilan Ajay Tavares sebagai starter untuk pertama kalinya, dalam pertandingan yang diwarnai insiden keras yang membuatnya dilarikan ke rumah sakit setelah bertabrakan dengan dinding stadion.

Namun, "Sport" menjelaskan bahwa penyebab absennya penyerang Mesir tersebut adalah cedera otot ringan yang menghalanginya untuk bermain. Selain itu, pemain tersebut tidak bergabung dengan timnas negaranya selama jeda internasional, namun ia terlihat di tribun untuk menyaksikan pertandingan Barcelona Athletic melawan St. Andrew.

Laporan tersebut menegaskan bahwa cedera tersebut tampaknya tidak mengkhawatirkan dan tidak akan membuatnya absen dalam waktu lama, namun hal itu membuatnya tidak bisa tampil dalam pertandingan yang diwarnai kemenangan dramatis Barcelona, berkat gol telat yang dicetak oleh Alex Gonzalez pada menit ke-93, sehingga tim tersebut tetap berada dalam persaingan perebutan puncak klasemen Liga Remaja Elite bersama Espanyol.

Surat kabar tersebut mengakhiri laporannya dengan menyebutkan bahwa durasi absen sang pemain masih belum ditentukan secara pasti, namun perkiraan menunjukkan kemungkinan kembalinya dalam waktu satu hingga dua minggu, jika proses pemulihan berjalan normal.