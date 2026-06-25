Dari kursinya... FIFA secara resmi mengumumkan lolosnya tim nasional pertama dari grup ketiga

Tim nasional Bosnia dan Herzegovina secara resmi memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, berkat kemenangan mereka atas Qatar (3-1), Rabu malam tadi, pada pertandingan ketiga Grup B turnamen tersebut.

Timnas Bosnia kini mengoleksi 4 poin dan berada di posisi ketiga grup, namun mereka telah memastikan tempat di babak gugur sebagai tim peringkat ketiga dengan peringkat tertinggi, dan akan menunggu berakhirnya babak penyisihan grup untuk mengetahui lawan mereka.

Dari Grup B juga lolos Swiss di posisi pertama, dan Kanada—salah satu negara tuan rumah turnamen—di posisi kedua, sementara Qatar tersingkir dari turnamen setelah finis di dasar grup dengan hanya satu poin.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melalui situs resminya telah mencatatkan tim Bosnia dan Herzegovina sebagai salah satu tim yang secara resmi lolos ke babak 32 besar, berkat perolehan 4 poin di babak penyisihan grup.

Bosnia dan Herzegovina memulai perjalanan mereka di Piala Dunia dengan hasil imbang melawan Kanada (1-1), sebelum menderita kekalahan telak dari Swiss (4-1), lalu bangkit di pertandingan terakhir dan mengalahkan Qatar (3-1).

Perlu dicatat bahwa dua tim teratas dari setiap grup secara resmi lolos ke babak 32 besar, sementara 8 tim peringkat ketiga terbaik dari 12 grup juga lolos.

Sejauh ini, 13 tim telah secara resmi lolos ke babak 32 besar, yaitu: Meksiko, Afrika Selatan, Swiss, Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, dan Kolombia.

Sementara itu, tim-tim berikut ini secara resmi tersingkir: Republik Ceko, Qatar, Haiti, Turki, Tunisia, Yordania, dan Panama.







