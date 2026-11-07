Berakhirnya petualangan Hossam Hassan bersama timnas Mesir bukanlah sebuah kejutan, melainkan datang setelah serangkaian krisis dan perselisihan yang membekap sang pelatih dan saudaranya, Ibrahim Hassan, selaku manajer timnas, yang berlangsung mulai dari Piala Afrika 2025 di Maroko hingga Piala Dunia 2026, termasuk ketegangan dengan sejumlah bintang timnas, serta krisis pribadi yang sampai ke Dewan Tertinggi Pengaturan Media di Mesir.

Rangkaian krisis si kembar bermula selama Piala Afrika, ketika Hossam Hassan mengkritik jadwal pertandingan, menilai bahwa timnas tidak mendapatkan waktu istirahat yang cukup, dan bahwa perjalanan dari Agadir ke Tangier memengaruhi persiapan para pemain, sembari menyebut bahwa Senegal memperoleh satu hari istirahat tambahan sebelum laga semifinal.

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Di sisi lain, Ibrahim Hassan meningkatkan nada kritiknya, berbicara tentang ketidaklayakan tempat menginap timnas Mesir di Tangier, menggambarkannya lebih mirip "penginapan" ketimbang hotel yang pantas untuk turnamen sebesar Piala Afrika, serta memprotes keharusan Mesir melakukan perjalanan ke Casablanca untuk menjalani laga penentuan peringkat ketiga melawan Nigeria.

Hossam Hassan juga terlibat adu mulut dengan sejumlah jurnalis Maroko, akibat pertanyaan mereka seputar performanya dan pernyataannya mengenai penyelenggaraan, dan ia menganggap salah satu pertanyaan tersebut tidak sopan serta tidak menunjukkan rasa hormat.

Krisis dengan polisi di Piala Dunia

Krisis berpindah ke Amerika Serikat selama Piala Dunia 2026, setelah beredar sebuah video yang memperlihatkan Ibrahim Hassan dalam perdebatan sengit dengan salah seorang anggota kepolisian Dallas, di dalam hotel tempat menginap timnas.

Insiden itu berkembang menjadi adu fisik antara Hassan dan sang polisi, akibat perselisihan terkait upaya seseorang mendekati salah satu pemain untuk mengambil foto, sebelum pihak kepolisian menyatakan bahwa masalah tersebut telah selesai. Hossam Hassan belakangan mengatakan bahwa persoalan itu telah berakhir, dan bahwa timnas menerima permintaan maaf dari pihak kepolisian.

Benturan dengan FIFA

Usai Mesir tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia di tangan Argentina, setelah kalah 3-2, Hossam Hassan melancarkan serangan terhadap wasit, memprotes dianulirnya gol Mostafa Zico dan tidak diberikannya penalti pada menit-menit akhir.

Sang pelatih bahkan sampai meragukan integritas keputusan-keputusan tersebut, dengan berbicara tentang keinginan FIFA agar Argentina dan Lionel Messi terus melaju di turnamen.

Salah dan El Shenawy

Pada September lalu, penarikan Mohamed Salah dalam laga menghadapi Angola, di kualifikasi Piala Afrika, memicu kontroversi mengenai hubungannya dengan Hossam Hassan, terlebih dengan absennya sang kapten timnas pada pertandingan berikutnya.

Sang pelatih juga terlibat perselisihan terbuka dengan Al Ahly, setelah menggambarkan kiper klub itu, Mohamed El Shenawy, sebagai sosok yang sudah "habis" pada periode sebelumnya dalam kariernya, yang mendorong klub mengeluarkan pernyataan resmi berisi protes atas ucapan sang pelatih, menilainya sebagai pelanggaran terhadap hak sang kiper.

Masalah pribadi dan campur tangan media

Beberapa bulan terakhir juga diwarnai krisis pribadi terkait dua istri Hossam Hassan, yang detailnya merembet ke media, sehingga mendorong Dewan Tertinggi Pengaturan Media untuk turun tangan.

Pada September lalu, dewan tersebut meminta Federasi Sepak Bola Mesir untuk menangani dampak krisis ini, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran detail perselisihan keluarga, sebelum pada 4 November ini mengeluarkan keputusan yang melarang Hossam Hassan sendiri tampil di media.

Meski kontrak Hossam Hassan telah diperpanjang hingga tahun 2030 pada September, Federasi Sepak Bola Mesir pada hari Sabtu ini mengumumkan pengakhiran tugasnya beserta staf pelatihnya, dan menunjuk Ali Maher sebagai pelatih kepala timnas.

Federasi menyebutkan bahwa keputusan tersebut "datang setelah meninjau peristiwa dan kondisi yang terjadi pada periode terakhir, yang berdampak negatif terhadap citra positif timnas serta stabilitasnya".