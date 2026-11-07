Berakhirnya petualangan Hossam Hassan bersama timnas Mesir bukanlah sebuah kejutan, melainkan datang setelah serangkaian krisis dan perselisihan yang melingkupi sang pelatih dan saudaranya, Ibrahim Hassan, selaku manajer timnas, yang membentang dari Piala Afrika 2025 di Maroko hingga Piala Dunia 2026, melewati ketegangan dengan sejumlah bintang timnas, serta krisis pribadi yang sampai ke Dewan Tertinggi Pengatur Media di Mesir.

Rangkaian krisis si kembar bermula selama turnamen Piala Afrika, ketika Hossam Hassan mengkritik jadwal pertandingan, dengan menganggap bahwa timnas tidak memperoleh periode istirahat yang cukup, dan bahwa perjalanan dari Agadir ke Tangier memengaruhi persiapan para pemain, sambil menyinggung bahwa Senegal mendapatkan satu hari istirahat tambahan sebelum laga semifinal.

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Di sisi lain, Ibrahim Hassan meningkatkan kritiknya, dengan membicarakan tidak layaknya tempat penginapan timnas Mesir di Tangier, menggambarkannya lebih mirip "penginapan kecil" ketimbang hotel yang pantas untuk turnamen sebesar Piala Afrika. Ia juga memprotes keharusan Mesir melakukan perjalanan ke Casablanca untuk menjalani laga penentuan peringkat ketiga melawan Nigeria.

Hossam Hassan juga terlibat adu mulut dengan sejumlah jurnalis Maroko, lantaran pertanyaan mereka seputar penampilannya dan pernyataan-pernyataannya mengenai penyelenggaraan, dan ia menganggap salah satu pertanyaan tidak sopan serta tidak mencerminkan rasa hormat.

Krisis polisi di Piala Dunia

Krisis berpindah ke Amerika Serikat selama Piala Dunia 2026, setelah tersebar sebuah potongan video yang memperlihatkan Ibrahim Hassan dalam perdebatan sengit dengan seorang anggota kepolisian Dallas, di dalam hotel tempat timnas menginap.

Insiden itu berkembang menjadi bentrokan fisik antara Hassan dan polisi tersebut, akibat perselisihan seputar upaya seseorang untuk mendekati salah satu pemain guna mengambil foto, sebelum pihak kepolisian mengumumkan bahwa masalah telah selesai. Hossam Hassan kemudian mengatakan bahwa persoalan itu telah berakhir, dan bahwa timnas menerima permintaan maaf dari pihak kepolisian.

Benturan dengan FIFA

Usai Mesir tersingkir di tangan Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia, setelah kalah 3-2, Hossam Hassan melancarkan serangan terhadap wasit, dengan memprotes dianulirnya gol Mostafa Zico, dan tidak diberikannya penalti pada menit-menit akhir.

Sang pelatih bahkan sampai meragukan integritas keputusan-keputusan itu, dengan membicarakan keinginan FIFA agar Argentina dan Lionel Messi tetap bertahan di turnamen.

Salah dan El Shenawy

Pada September lalu, penggantian Mohamed Salah dalam laga menghadapi Angola, pada kualifikasi Piala Afrika, memicu perdebatan seputar hubungannya dengan Hossam Hassan, terutama karena absennya sang kapten timnas pada pertandingan berikutnya.

Sang pelatih juga terlibat perselisihan terbuka dengan Al Ahly, setelah ia menggambarkan kipernya, Mohamed El Shenawy, sebagai pemain yang sudah "habis" pada periode sebelumnya di kariernya. Hal ini mendorong klub untuk mengeluarkan pernyataan resmi yang memprotes ucapan sang pelatih, dengan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak sang penjaga gawang.

Masalah pribadi dan campur tangan media

Bulan-bulan terakhir juga menyaksikan krisis pribadi yang berkaitan dengan dua istri Hossam Hassan, dan detailnya merembet ke media massa, sehingga mendorong Dewan Tertinggi Pengatur Media untuk turun tangan.

Pada September lalu, dewan tersebut meminta Federasi Sepak Bola Mesir untuk menangani dampak dari krisis itu, serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah penyebaran detail perselisihan keluarga, sebelum pada 4 November ini mengeluarkan keputusan yang melarang Hossam Hassan sendiri untuk tampil di media.

Kendati kontrak Hossam Hassan telah diperpanjang hingga tahun 2030 pada bulan September, Federasi Sepak Bola Mesir mengumumkan pada hari Sabtu ini berakhirnya tugas dirinya beserta staf pendampingnya, dan penunjukan Ali Maher sebagai pelatih kepala timnas.

Federasi menyebutkan bahwa keputusan itu "datang setelah meninjau kembali peristiwa dan kondisi yang terjadi pada periode terakhir, yang berdampak negatif terhadap citra positif timnas dan stabilitasnya".